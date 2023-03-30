【視頻】1950-1982：中蘇關係動蕩的30年回顧

中國/俄羅斯

當習近平和普京在2022年2月的峰會上宣布 "友誼無上限 "時，傳遞的信息是北京和莫斯科的關係達到了一個新的高峰。在俄羅斯入侵烏克蘭，普京遭國際社會孤立時，習近平最近對普及的訪問顯示出中俄關係在利益交織中也有局限。但很明顯的是，從1950年中蘇簽訂《中蘇友好同盟互助條約》到現在，兩國的關係定位發生了顛覆性的改變。

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法國國際關係學院報告分析認為，普京對烏克蘭的入侵暴露了中俄夥伴關係的局限性，並突出了中俄兩國有時的利益分歧。這遠不是一個專制的聯盟，而是一個以現實政治為中心的典型大國關係。但中國和俄羅斯是戰略上自主的行為體，對國際秩序的態度根本不同。中俄的夥伴關係仍然具有彈性，雙方都認識到其重要性，而且不能失敗，特別是在繼續合作之外沒有其他可行的選擇。然而，這一關係中的力量平衡正在迅速變化。

這也意味着從1950年中蘇通過簽訂《中蘇友好同盟互助條約》，蘇聯開始對中國提供大量技術援助的時代，到2023年習近平訪俄簽署的《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，“老大哥”和“小弟”的角色已經發生歷史性大逆轉。

France24 電視台日前報道回顧了1950-1982中蘇關係之間的起起伏伏，顯示出，儘管被吹噓的中俄關係據說處於良好的狀態，但歷史上情況並不總是如此。二戰後不久，毛澤東創建人民共和國之後，與蘇聯老大哥之間可以說是持續了30年的動蕩關係。

巴黎政治學院教授，中國問題專家Stéphanie Balme在節目中分析認為，蘇聯和中國之間的關係曾經相當糟糕，但蘇聯解體成為俄羅斯後，中俄關係就非常好。毛澤東稱斯大林為他最壞的朋友。事實上，毛澤東當時關心的是不要成為俄羅斯的“附庸”。

當習近平去莫斯科訪問時。普京告訴很欽佩中國的“大躍進”這個蘇聯時代的術語來表達對中國經濟增長速度的欣賞。這也表明，普京仍然沒有“消化”蘇聯的結束和蘇聯的解體。目前的的關鍵是歷史局勢出現了完全不可思議的大逆轉。

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03:22 毛澤東與赫魯曉夫，1954年 © 視頻截圖