中國加大對台灣軍機擾飛震懾

中國/台灣/軍機擾台

台灣國防部表示，九架中國飛機周五越過台灣海峽中線進行戰備巡邏，幾天前北京就威脅說，如果台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長凱文麥卡錫，將進行報復。與此同時，台灣前總統，國民黨人馬英九正在中國訪問推介和平合作，他的附聲沒有影響中國對台灣的壓制與威脅。

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據路透社今天報道稱，中國在警告台灣美國發言人會議後派遣戰機巡邏。儘管台灣政府強烈反對，中國仍聲稱台灣是自己的領土，中國對美國加強對台灣的支持感到憤怒。

蔡英文於周三抵達美國，在前往中美洲的途中停留。預計她將在 4 月返回台北的途中在洛杉磯與麥卡錫會面，而中國周三威脅稱，如果該會面繼續進行，將進行未具體說明的報復。

台灣國防部表示，九架中國飛機今天在海峽中線北部、中部和南部的幾個點越過，這條中線曾經是雙方之間的非正式緩衝區。

台灣國防部表示，台灣武裝部隊本着“不使衝突升級或引起爭端”的原則，使用自己的飛機和船隻監測局勢。

台灣譴責中共軍方蓄意製造台海緊張局勢，不僅破壞和平穩定，也對地區安全和經濟發展造成負面影響。台灣國防部譴責這種非理性行為。

路透社說，中國沒有立即回應。

根據蔡英文辦公室報道的評論摘錄，她自 2019 年以來首次在美國中途停留，周四在紐約哈德遜研究所智庫舉辦的一次活動上表示，緊張局勢升級的責任在於中國。她說：“中國故意挑起緊張局勢，但台灣總是謹慎冷靜地回應，讓世界看到台灣是兩岸關係的責任方。”

一位熟悉安全規畫的台灣高級官員告訴路透社，中國飛機只是“略微”越過中線，中國船隻的異常動作沒有被阻止。

繼時任美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台北後，中國於去年 8 月在台灣周邊舉行了軍事演習，此後繼續在台灣附近開展軍事活動，但規模有所縮小。

這位台灣官員表示，中國不太可能重複進行如此大規模的演習，因為它正處於對外國政商領袖的“魅力攻勢”之中，而軍事緊張局勢的升級將向世界發出“相互矛盾的信息”。台灣官方說，“話雖如此，我們已經做好了一切準備，以防中國做出不合理的反應，” 該消息人士稱。“國際社會越關注台灣，中國就越不安。”

路透社說，中國從未正式承認中線，這是一位美國將軍於 1954 年在冷戰敵意最激烈的時候設計的。中國軍隊直到最近以前基本尊重該中線。