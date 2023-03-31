中國呼籲外資來華 馬斯克顯響應稱要見李強

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特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克計畫最早於 4 月訪問中國，並尋求與中國總理李強會面。路透社說，馬斯克計畫訪問中國之際，中國正試圖吸引更多的外國投資，以幫助支撐因三年新冠病毒疫情遏制而遭受重創的經濟。

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馬斯克計畫訪華，稱尋求與總理李強會面。路透社引述兩位了解馬斯克去中國的規畫行程的知情人士，具體訪問時間視李強是否有空而定。

中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，特斯拉上海工廠是這家電動汽車製造商最大的生產中心。

馬斯克的訪問將標誌着他自新冠病毒大流行以來和習近平第三次擔任中國國家主席以來首次訪問中國。而李強在 3 月成為中國總理之前，曾擔任上海市委書記，負責監督特斯拉工廠的建設和開業。

馬斯克上一次訪問中國是在 2020 年初，當時他在上海工廠的一次活動中在舞台上跳舞，引起了互聯網的轟動。

李強和馬斯克之前曾在 2019 年上海工廠開業典禮上見過面。據當地媒體報道，2020 年，他們參加了一次在線會議，馬斯克感謝當時的上海市委書記在新冠疫情大流行爆發期間支持工廠的運營。

消息人士沒有說明馬斯克打算與李強討論或在中國做什麼。

特斯拉正在努力解決多個問題，例如特斯拉將上海工廠產能提高一倍以上的計畫被推遲。由於對車輛上安裝的攝像頭的擔憂，特斯拉汽車也被禁止進入中國軍事綜合體和政治會議場所，該公司仍在等待北京批准在中國提供特斯拉全自動駕駛技術。

路透社引述消息人士稱，在北京和華盛頓之間的緊張局勢日益加劇之際，推特的中國業務導致公司內部出現分歧，既有熱衷於最大化銷售機會的團隊，也有其他擔心與國有實體做生意的人。