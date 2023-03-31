今年頭三個月中國人通過美墨邊境偷渡來美人數創新高

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Joe Biden estime que les accords migratoires signés en 2019 avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras ont été imposés avec des tactiques coercitives par la Maison Blanche et le ministère de la Sécurité intérieure.
Joe Biden estime que les accords migratoires signés en 2019 avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras ont été imposés avec des tactiques coercitives par la Maison Blanche et le ministère de la Sécurité intérieure. REUTERS - LUIS ECHEVERRIA
作者： 舊金山特約記者 王山
4 分鐘

中國人通過美墨邊境偷渡來美的情況惡化，僅在今年頭3個月，被捕人數已達4293人，創歷來新高。

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公理Axios網站和NBC電視網引述美國海關及邊境保衛局（CBP）的資料報道，今年頭3個月，在南部邊境被截的中國公民4293人，比2022年全年遭查緝的中國籍無證移民人數增加一倍多

報道，中國偷渡客嘗試用各種方法來美，部分人會手持中國護照，先利用免簽抵達厄瓜多爾，然後前往美國。一為化名森姆的男子說，他來自河南，曾在廣州參加維權運動，抗議中國政府新冠疫情清零政策，因擔心中國未來變得更加極權，所以帶上16歲長子偷渡出國。在這次逃跑過程中，父子到過11個國家，其中飛抵厄瓜多爾後，穿越7個拉美國家，最終抵達德州的布朗斯維爾（Brownsville），被邊境巡邏隊拘留，等候10月份上庭。

一名中國籍無證移民匿名接受訪問時說，在國內做出批評政府貪污的發言之後開始感到害怕，兩度坐牢之後擔心受到更多懲罰，決定參考曾經成功偷渡者在中文社群媒體的經驗分享闖關偷渡。他說，偷渡之旅歷時數周，前後長達數千哩，交通方式包括搭飛機、乘坐巴士、搭船、騎摩托車以及步行。

紐約州立大學社會學教授梁在（Zai Liang）表示，新冠疫情嚴重影響中國經濟，尤其打擊低技術工人的生計此外美國政府收緊簽證審批，美中之間也有旅遊限制，所以一些中國人選擇冒險偷渡。

美國外交關係協會資深研究員張彥（Ian Johnson）認為，出身中產階級的中國，覺得發展機會逐漸減少，加上政治情勢變得風險增加，因此他們不擇手段離開中國。

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