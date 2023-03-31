今年頭三個月中國人通過美墨邊境偷渡來美人數創新高

中國人通過美墨邊境偷渡來美的情況惡化，僅在今年頭3個月，被捕人數已達4293人，創歷來新高。

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據《公理》（Axios）網站和NBC電視網引述美國海關及邊境保衛局（CBP）的資料報道，今年頭3個月，在南部邊境被截的中國公民4293人，比2022年全年遭查緝的中國籍無證移民人數增加一倍多。

據報道，中國偷渡客嘗試用各種方法來美，部分人會手持中國護照，先利用免簽抵達厄瓜多爾，然後前往美國。一為化名“森姆”的男子說，他來自河南，曾在廣州參加維權運動，抗議中國政府新冠疫情清零政策，因擔心中國未來變得更加極權，所以帶上16歲長子偷渡出國。在這次逃跑過程中，父子倆到過11個國家，其中飛抵厄瓜多爾後，穿越7個拉美國家，最終抵達德州的布朗斯維爾（Brownsville），被邊境巡邏隊拘留，等候10月份上庭。

一名中國籍無證移民匿名接受訪問時說，在國內做出批評政府貪污的發言之後開始感到害怕，兩度坐牢之後擔心受到更多懲罰，決定參考曾經成功偷渡者在中文社群媒體的經驗分享闖關偷渡。他說，偷渡之旅歷時數周，前後長達數千哩，交通方式包括搭飛機、乘坐巴士、搭船、騎摩托車以及步行。

紐約州立大學社會學教授梁在（Zai Liang）表示，新冠疫情嚴重影響中國經濟，尤其打擊低技術工人的生計；此外美國政府收緊簽證審批，美中之間也有旅遊限制，所以一些中國人選擇冒險偷渡。

美國外交關係協會資深研究員張彥（Ian Johnson）認為，出身中產階級的中國人，覺得發展機會逐漸減少，加上政治情勢變得風險增加，因此他們不擇手段離開中國。