孟晚舟出任華為輪值董事長

中國/華為

華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)首席財務官孟晚舟將成為這家通訊設備公司的當值輪值董事長，目前華為是中國擺脫對美國關鍵技術依賴努力的排頭兵。18個月前，她曾是中美科技較量加劇的象徵，並因此備受關注。

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據華爾街日報今天報道稱，孟晚舟周五在中國深圳總部公布華為年度業績後，將出任該公司當值輪值董事長，任期六個月。但華為首席執行官任正非仍是華為最有權勢的人物。

2018年12月，孟晚舟在前往南美的全球商務旅行中，在溫哥華中途停留時被加拿大當局逮捕。她當時遭美國通緝，與華為被指非法向伊朗出售電信設備有關。美國長期以來一直將華為視為安全威脅，因為擔心中國政府可能利用該公司電信設備對西方國家進行間諜活動，華為對此予以否認。

孟晚舟被捕後，兩名加拿大人隨後在中國被拘，這被普遍認為是報復行為，引發了一場三方外交對峙。直到2021年9月，這場對峙以堪稱冷戰以來最引人注目的囚犯交換結束。孟晚舟同意承認不當行為，以換取美國撤銷指控。美國去年12月撤銷了這些指控。

回國後孟晚舟地位不斷上升，標誌着這位華為高管的命運出現反轉。她曾在溫哥華度過了近三年的時間，就美國的相關引渡要求進行抗爭，美國的這一要求是基於對她的欺詐指控，這一指控與華為涉嫌違反美國對伊朗制裁規定有關。最終，經過中加之間一場利害攸關的換囚操作，孟晚舟獲釋回國。

孟晚舟掌舵華為之際，這家公司在經歷美國多年來的種種限制之後，正加緊取代外國技術、拓展新業務線並發展自己的供應鏈。如今，孟晚舟已被視為中國民族英雄，在國內民族主義情緒升溫和美國設法制衡中國崛起的大背景下，她已經成為中國確立關鍵技術優勢長期雄心的一位不可多得的代表性人物。

2021年末回到中國後，孟晚舟仍負責管理華為的財務，在公司內部動員大會上發表演講，並代表華為參加中國各地的活動。

今年2月在華為一個中國園區舉行的一場表彰大會中，孟晚舟與其他五名華為高管在一個裝飾着水晶吊燈的宴會廳內一同亮相，其中包括她的父親、華為首席執行官任正非。

任正非2月份時表示，華為在過去三年裡替換了13,000多個外國零部件和4,000多塊電路板。不過，該公司現有4G智能手機設備和其他一些消費電子產品仍離不開美國芯片公司。

隨着在國內知名度的提高，孟晚舟的全球角色逐漸淡化：她不再穿梭於世界各地，去會見國家元首和遠在各方的華為客戶。現年78歲的任正非仍是華為最有權勢的人物，也是這家未上市公司內部唯一擁有否決權的人。

任正非已提醒說，華為仍在為生存而戰。華為一度佔據主導地位的智能手機業務已大幅縮減，如果拜登政府繼續推進其正在權衡的進一步技術限制，包括撤銷美國公司向華為銷售產品的許可證，那麼華為進軍新業務領域的努力將變得更加緊迫。

曾與孟晚舟共事的華為前美國高管Bill Plummer稱，雖然任正非曾堅持稱，不會讓子女接管他35年前創立的華為，但孟晚舟的晉陞顯然讓她有機會成為其父親的接班人。他說，弔詭的是，她被軟禁的三年實際上起到了幫助作用。

據該報引述華為的一位發言人表示，孟晚舟將當值輪值董事長，為期半年。另外兩名華為高管與孟晚舟共同擔任輪值董事長一職。