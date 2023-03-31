中國/外資

中國國務院總理李強在中國舉辦的博鰲經濟論壇上表示，他致力於開放和改革這個世界第二大經濟體。路透社認為，中國在與西方的貿易和地緣政治緊張局勢日益嚴峻的情況下，正尋求吸引外國投資者。

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該報道稱，雖然與西方的緊張關係加劇，中國尋求吸引外國公司。中國總理李強在海南島省份舉行的一次商業和政治峰會上發表了主題演講，一周前北京已經開始對外國公司發起了魅力攻勢，力求提振遭受多年疫情限制打擊的中國經濟。

但快速復蘇的前景，因與美國及其盟友關係緊張，加上中國與俄羅斯的親密關係、對台灣的強硬立場以及對中國使用敏感技術的擔憂等問題而蒙上陰影。

李強說，“無論世界發生什麼變化，我們都將始終堅持改革開放……我們將出台一系列擴大市場准入、優化營商環境的新舉措，”本月上任的李克強說，在一年一度的博鰲論壇上告訴專家組。

李強樂觀說，“一個自信、開放、樂於分享的中國，必將成為世界繁榮穩定的巨大力量。”

本周早些時候，在有馬來西亞、新加坡和西班牙總理一起出席的一次峰會上，李強對包括蘋果公司蒂姆庫克在內的一群外國高管表示，中國會“堅定不移地”致力於開放。中國總理李克強在講話中還表示，亞洲絕不能發生“混亂和衝突”，中國將成為全球和平的“港錨”。

但根據情緒調查，三年來嚴格的邊境管制和大流行期間的一系列全面封鎖削弱了企業對中國的信心，尤其是外國企業的信心。

對於會議上的一些人來說，李向商界傳達的信息並沒有被忽視。

但也有一些警告。

西班牙首相佩德羅桑切斯在同一小組發言時表示，保護主義將代表“回到過去”並損害中歐關係。但在他發表講話數小時後，歐盟委員會表示正在研究控制對外投資的措施，以防止某些敏感技術流向中國等競爭對手。