美國強調需要與中國建立冷戰時期的危機機制

美國/中國/冷戰

美國白宮一位高級官員表示，為美中關係奠定基礎的努力尚未成功，未來幾個月將決定是否有可能與北京重新建立建設性外交關係，並強調需要“冷戰”時期的熱線和其他危機機制。

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美國強調需要與中國建立“冷戰”時期的危機機制。路透社引述美國印太事務協調員庫爾特·坎貝爾30日在與中國因台灣總統美國中途停留而緊張局勢加劇之際發表講話說，華盛頓已向北京明確表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平已做好再次通話的準備。

坎貝爾在新美國安全中心 (CNAS) 智囊團主辦的一次活動中說，“我們已經做好準備，從我們的角度來看，我們希望保持溝通渠道暢通，我們打算保持這些渠道暢通。”

拜登上個月在一架美國戰鬥機擊落一個疑似中國間諜氣球後表示，他計畫就這一事件與習近平交談並澄清氣氛，但這尚未發生，此後緊張局勢只增不減。

坎貝爾表示，中國一直“不願參與圍繞建立信任或危機溝通或熱線的討論”，但鑒於中美軍隊在彼此附近行動，建立此類機制將是“負責任的一步” 。坎貝爾稱，“我們在冷戰期間建造了它們。我們認為它們現在很合適。”

據坎貝爾表示，美國正處於與中國競爭關係新階段的早期階段。他說：“人們還認識到，在許多方面，我們為建立關係和護欄奠定基礎、地板和護欄的努力尚未成功。”

坎貝爾對與會者說，“我想你們會在未來幾個月看到是否有可能在美國和中國之間重建有效、可預測、建設性的外交關係。”

據路透社說，周三，台灣總統蔡英文在前往中美洲的途中抵達紐約。在下周返回台北的途中，她將在洛杉磯停留，預計她將在那裡會見美國眾議院議長凱文麥卡錫，中國警告稱，這種互動可能導致美中關係出現“嚴重對抗”。此次訪問正值美國與中國的關係正處於一些分析人士認為自華盛頓於 1979 年與北京實現關係正常化並與台北建立外交關係以來最糟糕的水平。

坎貝爾說，儘管烏克蘭發生戰爭，但美國正在加強對印太地區的關注，這將在其預算、參與、援助和援助中體現出來。他指出印度將參加預計於 5 月在澳大利亞舉行的所稱四方國家的另一次峰會，並表示他相信印度與美國的關係是 21 世紀最重要的關係。

坎貝爾表示，美國為其 11 月主辦的亞太經合組織 (APEC) 論壇峰會制定了一個“雄心勃勃的議程”，拜登將採取措施解決美國決心不僅在其中扮演安全、外交和政治角色的問題。該地區，“但也具有充滿活力的經濟和商業作用。”