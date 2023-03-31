美媒：台灣總統在美刻意低調 台灣狒狒此時遭射殺的風頭恰好掩蓋了蔡英文的聲量

台灣/中國/美國

台灣總統蔡英文出訪中美洲過境美國，去程經紐約。華爾街日報稱，圍繞蔡英文在紐約兩晚訪問的氣氛非常謹慎。與此同時，中國則在迎接台灣前總統馬英九的到訪。台灣一隻

廣告 繼續瀏覽後續

據該報，蔡英文美國之行刻意保持低調。蔡英文此次過境美國是多年來最引人注目的一次台灣領導人訪美之行。然而，她此行期幾乎沒有出現在公眾視野中。

周三在紐約開始的過境美國之行是蔡英文自2019年年中以來首次外訪，當前正值台海緊張關係加劇，許多人擔心兩岸未來可能發生武裝衝突。

根據美中兩國的外交約定，台灣領導人對美國的任何訪問都需要保持低調。圍繞蔡英文在紐約兩晚訪問的氣氛非常謹慎，以至於周四為她舉辦的主題晚宴的邀請函最初沒有提到她的名字或活動地點，只提及“一位非常特別的來賓”。

蔡英文周四白天在紐約的第一站是布魯克林一家不起眼的麵包店，她在那裡告訴《華爾街日報》(The Wall Street Journal)記者她並沒有預期要接受採訪。

據該報稱，蔡英文訪美的同時，中國則在迎接台灣前總統馬英九的到訪。馬英九傾向於與北京方面建立更緊密的關係，他本周開始了為期12天的大陸之旅，已會見了一些中共官員並被官方媒體報道。

據參與蔡英文行程規畫的人士稱，蔡英文不會與拜登(Biden)政府的任何高級官員會面。中國政府已警告說，如果蔡英文與美國眾議院議長凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy)會面，中國將採取措施回擊。中國未具體說明將採取何種反制措施。下周，麥卡錫與其他一些國會議員將在加州與蔡英文會面。

與此同時，中國駐華盛頓和紐約的外交官安排了新聞發布會，譴責蔡英文的訪美，這些發布會與蔡英文在紐約短暫露面的時間有所重疊。還有三輛巴士追着蔡英文滿城跑，車上載着揮舞中國國旗的示威者，他們在關鍵站點用擴音器向蔡英文喊話，人數超過了那些舉着台灣旗幟歡迎蔡英文的人。台灣國家安全局(National Security Bureau)局長周四指責中國花錢僱人在蔡英文入住的酒店外集會抗議。中國駐紐約總領事館副總領事錢進稱，示威活動反映了中國人民的真情實感，並非總領館組織。

台灣總統到訪美國一直是需要謹慎對待的事件。歷屆美國政府都試圖在顯示對台支持的意圖和美中緊張關係加劇風險之間進行權衡。任何錶明美國正升級本應是非官方性質的美台關係的跡象，都可能引爆美中緊張局勢。有鑒於此，台灣總統在美國的停留從不在行程表上。台灣總統在美國時只能與高級官員通電話，有時還是從位於停機坪上的總統專機上。

周三晚間，數以百計的台灣人在一個可以俯瞰哈德遜河的會場歡迎蔡英文。為了避開媒體和抗議者，蔡英文從一個側門進入會場。在會場內，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)和美國在台協會主席羅森伯格(Laura Rosenberger)等重要人物接見了她。羅森伯格最近剛從美國國家安全委員會(National Security Council)離職。美國在台協會負責在正式外交渠道之外管理與台灣的關係。

周四晚間，蔡英文將在哈德遜研究所(Hudson Institute)舉辦的晚會上被授予全球領導力獎(Global Leadership Award)。但這個保守派智庫沒有公開宣布這個活動，在邀請函中也沒有提到蔡英文，稱這是一次非公開活動。這與該研究所過去幾年把該獎項頒發給美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)和特朗普(Donald Trump)執政時期美國駐聯合國代表黑利(Nikki Haley)時的做法不同。

據華爾街日報稱，此時在台灣，佔據台灣媒體焦點的是一隻東非狒狒的新聞，其熱度超過了蔡英文和馬英九出訪的消息。據稱這隻狒狒之前從台灣一個動物園出逃，在逃兩周多後被政府單位人員用麻醉鏢射擊，其後傷重死亡，它的死訊迅速引發了公眾不滿。在台北國立政治大學(National Chengchi University)任教的政治學者南樂(Lev Nachman)說：“相較而言，這隻狒狒的新聞真的佔據了所有重要版面。”