西班牙首相鼓勵習近平給澤連斯基打電話

西班牙/中國/烏克蘭

西班牙首相桑切斯周五在北京鼓勵中國國家主席習近平致電烏克蘭總統澤連斯基，以推進解決烏克蘭遭侵略的戰爭衝突。

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桑切斯是在西班牙駐北京的大使館舉行的新聞發布會上報告說，他已經告訴習近平他 "關注普京對烏克蘭的非法侵略"。桑切斯還提及中國於2月份推出一個文件，公布中國關於烏克蘭戰爭衝突的立場。

桑切斯說："我鼓勵中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基進行對話，以便習近平能獲得有關烏克蘭政府對中國的和平計畫的觀點立場第一手資料"。桑切斯說，這一計畫得到"西班牙的支持"。

法新社說，烏克蘭總統澤連斯基多次表示願意與中國主席對話，但習近平尚未給澤連斯基打電話，而習近平與普京進行了幾次平行對話，習近平最近還在莫斯科訪問了普京。

桑切斯指責俄羅斯總統想要 "削弱 "歐盟。據桑切斯批評說，"普京故意威脅要削弱歐盟。" 他堅持說，"我們已經明白了這個信息，我們知道普京想用他在烏克蘭的戰爭來做什麼，我們當然不會接受。"

桑切斯說他也歡迎中國公布對烏克蘭戰爭衝突的立場。桑切斯強調說："我想承認中國政府在兩個對我非常重要的問題上所做的努力"：即拒絕使用核武器和尊重領土完整。