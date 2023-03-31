香港財儲四年跌三成 現僅夠港府一年開支 稅制改革及削基建壓力增

香港/經濟

立法會秘書處就香港的財政預算髮表簡報，指過去四年，香港的財政儲備減少3536億港元(下同，摺合約413歐元)，減幅高達三成，若扣除發行債券和回撥房屋儲備金結餘，財政儲備的跌幅更高達48%，令現時的財政儲備僅足應付12個月的政府開支，是27年來最低水平。《簡報》引述國際貨幣基金組織建議稱，香港稅基狹窄且波動，須進行「全面稅制改革」。

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在此之前兩天，環保團體「綠色和平」聯同前經濟學者關焯照發布研究報告，指香港公共財政已出現結構性財赤，如果強推大舉填海造地的「明日大嶼」計畫，估算即使發債融資，最快五年內將耗盡財政儲備，到2041年時，債務更會超過7萬億元，促請港府撤回計畫，並優先發展新界的北部都會區「棕地」(按：指鄉郊地區中有其他經濟活動的前農地，發展成本較低及容易到達)。

儼如英國內閣的行政會議，其召集人葉劉淑儀亦認同，在資源有限的情況下，北部都會區發展應先於「明日大嶼」的交椅洲填海工程。不過，特首李家超堅持推動兩個計畫，指香港發展需要土地，以保持競爭力，另亦要照顧居住需要，但又稱當局正進行諮詢，會考慮各界意見。

翻查資料，港府2019至20年的財政儲備超過1.1萬億元，但翌年底已減至 9779億，現時更降至八千億，立法會發表的財政預算案簡報亦指出，受三年疫情影響，財政儲備與2019年3月的高峰相比，大跌30%，若非因為發行債券及回撥房屋儲備金結餘，財政儲備於過去四年的流失總額更可能高達5649億元，跌幅達48%。

香港庫房曾因財政儲備有足以支付28.2個月的政府開支而出現「水浸」，但現在卻有「乾塘」之虞，然而，由於現時港府並未訂定財政儲備安全線，財政司司長陳茂波認為，目前僅供12個月政府開支的財政儲備水平是「穩健」的。《簡報》更附註，這水平符合 2002至23年間各任財政司司長定下的「約12個月的政府開支總額」的指導原則。

《簡報》又指出，港府未償還貸款餘額與本地生產總值的比率，在過去四年由0.3%上升至4.3%，引起公眾疑慮。但國際貨幣基金組織（國基會）資料顯示，如果將政府資產抵銷部分政府總體債務，全球35個先進經濟體中，只有四個政府沒有凈債務，香港是其中之一，顯示香港的雄厚公共財政實力。但《簡報》補充，亦有評論告誡香港切勿重走西方經濟體負債纍纍的舊路。

《簡報》總結，公眾關注香港公共財政的長遠承擔能力，當中包括持續財政赤字丶大幅消耗的儲備丶政府債務的升勢，以及狹窄和波動的稅基，但港府迄今仍未推出擴闊稅基的重大措施，面對持續財赤，社會將再出現要求稅務改革的聲音，而國基會亦建議香港進行「全面稅制改革」，以擴大稅基，並重建財政緩衝空間。