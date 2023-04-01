世界奢侈品翹盼中國有錢人快來歐洲瘋買

中國/奢侈品

當中國市場覺醒，世界奢侈品的售賣日子就會好過得更多。原本世界各大品牌希望中國解除新冠病毒疫情清零限制，會給中國人瘋買奢侈品帶來天翻地覆的改變，可是，幾個月下來，很多奢侈品品牌開始失望。

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據法新社今天報道稱，主要的奢侈手錶品牌都寄希望於中國的重新開放，以確保奢侈品銷售在2023年有所增長，但現在它們不會過早就宣稱勝利，因為中國遊客重返歐洲已經逾期未至。

中國是鐘錶製造商的一個關鍵市場。但2022年，隨着清零政策的實施和年底感染激增，對中國的鐘錶出口已經收縮了13.6%。然而，在2月份，他們開始反彈，根據製表聯合會的統計數據，按年計算恢復了8.2%。

"中國將重新獲得積極的動力，"鐘錶聯合會主席Jean-Daniel Pasche在彙集了勞力士和百達翡麗等48個品牌的 "鐘錶與奇蹟 "展覽上接受法新社採訪時對前景有積極的預測。

隨着中國的重新開放，許多金融分析師大幅提高了對2023年奢侈品行業的增長預測。在新冠病毒疫情清零封鎖期間，中國的消費者已經積累了大量的儲蓄，滙豐銀行的分析師指出，一些估計表明 "在過去三年裡 "已經積累了 "6.6萬億人民幣"相當於8830億歐元的儲蓄。

據摩根士丹利的分析師預計，2023年中國消費者在奢侈品上的支出將增加20%。根據他們的估計，2000年至2019年期間，中國的奢侈品愛好者為該行業的增長貢獻了約60%。他們的消費幾乎有四分之三是在海外，這對歐洲的奢侈品商店來說是一個經濟上的暴利，儘管自從新冠疫情大流行以來，中國人已經更習慣於直接從中國購買。

然而，在鐘錶展期間的一次新聞發布會上，瑞士奢侈品巨頭歷峰集團的高管們仍然保持謹慎態度。歷峰集團的財務總監Burkhart Grund警告說，儘管他仍然 對中國的中期發展持樂觀態度"，市場的短期演變仍然難以預測。他觀察到中國以及香港和澳門的春節期間的活動水平不錯，上升趨勢延伸到泰國、日本和澳大利亞，以及中國遊客返回迪拜的初步跡象"。他卻說，"但在歐洲，我們還沒有看到更多的跡象。"

在愛馬仕（Hermès），皮具店的董事之一紀堯姆-德-塞恩斯（Guillaume de Seynes）毫不懷疑，他在接受法新社採訪時說，"中國遊客返回法國和歐洲的願望是存在的"。但飛往法國的航班仍然有限。

據這位愛馬仕方面稱，目前，在日內瓦展示新手錶的愛馬仕的兩個優先計畫仍然是增加商店的平均規模和逐步增加我們在中國的存在，一般每年在中國一個新的城市開設一家精品店。今年1月，在南京開了一家店，以完成在中國的27家店的網絡。

在瑞士的頂級旅遊目的地盧塞恩，旅遊局希望中國遊客 "在夏季或春末 "回潮，但這取決於是否有前往瑞士的簽證和航班容量"，該城市的一位女發言人也告訴法新社，中國遊客參觀鍾錶店是必須的。寶格麗（LVMH旗下）製表部門主管Antoine Pin說："首先，我們將會看到來自中國的有錢人遊客"。

Kepler Cheuvreux的分析師Jon Cox預計，"對於那些依賴中國人返回歐洲的品牌，我不會有那麼大的信心，因為要恢復到新冠病毒疫情大流行前的水平還需要一些時間。