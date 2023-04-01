中國軍機加碼10架全過中線 昨擾飛近台灣本島

中國/台灣/蔡英文

台灣國防部周六表示，十架中國飛機越過台灣海峽中線，顯示中國繼續在台灣附近開展軍事活動。中國對台灣總統蔡英文出訪中南美洲以及美國表示不滿，但也打臉台灣前總統馬英九訪問中國大陸推動兩岸和平說法。

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台灣稱今天有10架中國軍機越過台灣海峽中線。據路透社說，這條虛擬中線通常是台灣與中國雙方之間的非官方屏障。據台灣國防部在關於中國軍事活動的每日報告中稱，在周六早上 6 點的 開始，九架中國戰鬥機和一架軍用無人機越過中線。

據該部，台灣派出飛機警告中國飛機離開，同時導彈系統對中國軍機進行監視，並使用標準措辭進行回應。

儘管台灣反對，但中國聲稱台灣是自己的領土，台灣近年來抱怨中國空軍幾乎每天都在台灣附近飛行，而且通常都是在台灣防空識別區的西南部。

據北京威脅說，如果台灣總統蔡英文正在美洲訪問期間與美國眾議院議長麥卡錫會面，北京將進行報復，但未具體說明。預計蔡英文將於本月從中美洲返回台北途中在洛杉磯與麥卡錫會面。

在時任議長南希佩洛西訪問台北後，中國於去年 8 月在台灣周邊舉行了軍事演習，並繼續在台灣附近開展軍事活動，只是規模有所縮小。

一位熟悉台灣安全規畫的高級官員本周告訴路透社，中國不太可能重複此類大型演習，但台灣已做好一切準備以防中國做出“非理性”行動。

路透社報告說，另外，31日昨天有九架中國軍機越過中線進行戰備巡邏，台灣國防部批評稱此舉“故意製造緊張局勢”並破壞和平與穩定。