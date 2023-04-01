台報評論中國老粉紅等於在幫賴清德凝聚海外台僑人氣

台灣/蔡英文/老粉紅

相隔四年，蔡英文總統二度“過境”紐約，兩次都出現相同畫面，就是在她抵達下榻飯店時，對街都有中國總領館動員來的親共組織，手舉“蔡英文大漢奸”標語，上百位中年男女一併由遊覽車載到現場，行動或許是受指使，但對台灣元首的辱罵，應該是發自內心。台灣上報主筆李濠仲分析稱，美國也改變不了“在美草根華人”心靈深處對黨國權威的順從，即便他們今天所在是自由之都紐約。

廣告 繼續瀏覽後續

據李濠仲撰文稱，這些中國裔美國公民即使遠在海外，卻依舊選擇聽命中國官方，歷次皆有媒體披露，中國總領館會在事前聯繫當地僑民，要他們為“維護祖國統一”前往壯聲勢，只不過，明顯年輕一輩很少叫得動，應和者多是在美國長期生活自成一格的“草根華人”，在官方SOP統包安排下，他們通常只需在既定時間、地點單純“過場”就好。2019、2023兩次抗議蔡英文到訪，旗幟、標語、口號到人員組成會如此雷同，道理就在這。和中國官方同時檯面下運作美國政要冷處理蔡英文來訪不同，他們唯一目的就是在現場製造騷亂，讓場面難看。

海外“挺共中僑”應該屬於世上少有特殊的一類。照理說，他們必然是嚮往更美好的生活才離鄉背井，而後也確實受惠於美式（西方）的經濟、民主和自由（包括上街抗議），但從這些人身上，我們卻只看到中國一黨專制政府的長臂管轄仍是高度有效。中國共產黨對內統治，主要藉由消除人的自由選擇、生活領域政治化和否定普遍人權，進而形成一種強而有力介入人民思想、行為的極權政治，一旦有機會脫離這種從上至下的擺布，難道不會感到海闊天空？又怎麼會成為比在中國國內更甘於受遙控的一群？

明顯可見，這些平日僅以華人社區為生活圈，尤其來自中國的“草根華人”，在近年美中關係愈加緊張之際，他們表現於外，就是一面享受着在美生活紅利，一面跟着中共批判美帝邪惡，他們在家看央視、手機APP用微信、社交網站用微博，一面反美，一面要不耐心等領綠卡，要不寄盼早日入籍為當地公民。去國懷鄉，把中國當作永遠的祖國無可厚非，但其心境恐怕無關“身在曹營心在漢”，而是恰恰吻合了赴美是生活，反美是工作。

李濠仲指出，這群“在美草根華人”於是再為我們示範了關於極權主義的反向認知。我們也許以為對極權主義犧牲個人自由為代價的國家治理，自有人性上的排斥，對極權政府的暴力統治，也會產生人性上的反感。但“在美草根華人”證明了，當你在極權制度下存在過久，你意識上將很難再融入（適應）另一種制度。

就像當年希特勒出兵佔領歐洲國家，他並不在乎當地人反抗，因為他相信“只要在一個地方持續施行高壓統治，漸漸就不會再有誰想着其他政治制度。”所以根本無需“一國兩制”，壓迫總會讓受迫者習慣。他在二戰中潰敗，沒有等到這一天，反倒是史達林之後的蘇維埃和毛澤東之後的中國，現已一定程度為希特勒的想法給出了佐證，“在美草根華人”就是其一，美國也改變不了他們心靈深處對黨國權威的順從，即便他們今天所在是自由之都紐約。

那些拿着旗子、標語在蔡英文下榻飯店外抗議的中國僑民，內心世界外人一時很難參透，但他們表現於外的行為，卻已造成難以逆轉的事實。不是每個移民美國的中國人都這副德行，但因為他們最配合中國官方，所以經常成為檯面上反映中國意識的一群，中國國際形象下滑未必都是他們所為，他們和科技間諜或外交戰狼不在同一層次，卻是中國海外庶民粗魯、無理，有欠文明刻板印象的主要來源。

上報主筆李濠仲分析認為，這次蔡英文過境紐約已無選舉因素，但台僑依舊成千上百前往相迎，和事前耳聞中僑又要來“鬧場”刺激有關。站在獨裁者面前，這些中僑當然也是被壓迫的一群，但若站在獨裁者身後，他們也就有了壓迫人的機會，他們在蔡英文下榻飯店前，一度藉抗議活動逼近台僑，就是一種仗勢欺人。而這種仗勢，畫面傳回台灣，除了讓人反感，也會直接消磨掉台灣“親中派”的量能，尤其他們之間的口號如此雷同。

李濠仲稱，台灣各黨總統參選人皆有選前訪美慣例，賴清德因為同時具有國家副總統身分，使得他的訪美會比對手存在更多變量考慮。不過，挺共中僑在蔡英文這次過境又一次到場叫囂，不只再度區隔台灣、中國的文明差異，且鼓勵了海外台僑站出來維護台灣總統過境尊嚴，台僑繼蔡英文之後，又進一步積極串聯，打算力邀賴清德接續訪美，可以說，經中國老粉紅一陣攪和，已等於先一步為賴清德鋪墊了海外台僑人氣。