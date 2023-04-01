李顯龍見習近平說了“台灣是中國內政”？台官方澄清

新加坡/中國/台灣

新加坡總理李顯龍於3月27日至4月1日訪問中國，出席博鰲亞洲論壇並會晤中國國家主席習近平。台灣國內有媒體引述中國外交部新聞稿，稱李顯龍會晤習近平時說“台灣問題是中國的內政”，還說“鼓吹‘今日烏克蘭、明日台灣’會帶來不可預測的嚴重後果”。自由時報今天稱，對此，台灣外交部今（1）日回應，該內容引用自中國官媒，與星國政府新聞稿及相關媒體報導有明顯出入。

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據自由時報署名楊丞彧今天報道稱，中國外交部新聞稿聲稱，李顯龍表示“世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國”，都在“一個中國政策”基礎上同中國發展友好合作關係。台灣問題是中國的內政，鼓吹“今日烏克蘭、明日台灣”會帶來不可預測的嚴重後果。新加坡主張國與國應相互尊重、和平共處、互利合作、避免衝突，共同應對風險挑戰。即使有競爭，也要基於相互尊重與信任，不能“非黑即白，選邊站隊”。但是中方所稱的內容，在新加坡外交部新聞稿則完全未出現。

該報稱新加坡外交部新聞稿指出，李顯龍祝賀習近平連任國家主席以及“兩會”順利召開。在重申良好的雙邊關係時，李顯龍和習近平同意將星中關係升級為“全方位、高質量、前瞻性夥伴關係”，反映了雙方致力於不斷擴大雙邊合作，並在數位和綠色經濟等前瞻性領域尋求新合作。兩人也一致認為，雙方應致力將航班及人員往來恢復到疫情前水準。

新加坡外交部新聞稿也提到，習近平向李顯龍介紹中國國內優先事項，李則對中國致力於改革和現代化的努力表示歡迎，並強調新加坡願加強與中國的經濟交流。此外，李顯龍也和習近平就區域與國際局勢發展交換意見。李顯龍歡迎中國更積極參與東盟，雙方再此確認將該區域開放、和平、包容之重要性。

自由時報指，對於李顯龍會晤習近平，台灣外交部表示，持續密切關注相關發展。台灣國內媒體引用中國官媒，報導李顯龍會晤習近平的談話內容，與星國政府新聞稿及相關媒體報導有明顯出入。台灣外交部還澄清，此類未經衡平查證且意圖影響台星關係正向發展的報導，外交部不予接受。

中國外交部官方網站今天關於習近平會見李顯龍新聞稿，指李顯龍表示，很高興時隔數年再次訪華，看到中國各地都在迅速恢復經濟活力。我對中國經濟的韌性抱有堅定信心，相信中國經濟將持續向好發展，新加坡等周邊國家都期待同中方進一步深化經濟合作。新中兩國擁有堅固友誼和深度理解互信，兩國關係始終保持良好發展勢頭。新方期待同中國新一屆政府儘快對接溝通，推進互聯互通等重大項目合作，以完成新中自貿協定升級談判為契機，對外發出中國繼續深化對外開放和新方致力於進一步深化新中合作的明確信息。希望通過我這次訪問，為新中全方位高質量的前瞻性夥伴關係發展注入新的活力，推動新中各領域合作取得更多成果。世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，都在一個中國政策基礎上同中國發展友好合作關係。台灣問題是中國的內政，鼓吹“今日烏克蘭、明日台灣”會帶來不可預測的嚴重後果。新加坡主張國與國應相互尊重、和平共處、互利合作、避免衝突，共同應對風險挑戰。即使有競爭，也要基於相互尊重與信任，不能非黑即白，選邊站隊。