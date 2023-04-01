紐約曼哈頓仇殺華人兇犯遭判22年監刑

美國/中國/紐約兇案

美國紐約市一名男子承認在 2021 年殺害一名中國移民時犯有過失殺人罪和仇恨罪，美國司法當局稱，該男子已被判處 22 年徒刑。

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紐約男子因殺害中國移民已被判入獄22年。兇嫌賈羅德·鮑威爾 (Jarrod Powell) 在曼哈頓東哈萊姆區對 61 歲的音譯為姚盼馬 (Yao Pan Ma) 的襲擊是美國各地針對亞裔美國人和太平洋島民的一系列襲擊事件之一。

受害人姚盼馬去世前昏迷了八個月。警方關於 2021 年 4 月兇殺襲擊事件的監控錄像顯示，姚盼馬被一名男子從後面撞倒，並多次踢中頭部。

曼哈頓地方檢察官阿爾文·布拉格 (Alvin Bragg) 辦公室在一份聲明中表示，鮑威爾今年 1 月承認犯有一級過失殺人罪與仇恨罪，並宣布 51 歲的鮑威爾被判處 22 年監禁。

據美國媒體報道，姚盼馬是一名糕點師，在襲擊案發生前兩年與妻子一起來到美國。

曼哈頓地方檢察官辦公室稱，鮑威爾在庭審請求中承認，他之所以針對姚盼馬是因為他的亞裔血統。該辦公室表示，目前有 39 起與反亞裔仇恨犯罪有關的未決案件。

在亞特蘭大三個水療中心發生槍擊事件導致 8 人死亡，其中包括 6 名亞裔女性，一個月後，在紐約姚盼馬遭到襲擊。

路透社引述皮尤研究中心 2022 年的一份報告，大約三分之一的亞裔美國人表示，由於擔心威脅和襲擊，他們已經改變了日常生活方式。聯邦調查局表示，2021 年美國發生了 305 起針對亞裔的仇恨犯罪。