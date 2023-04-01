習近平推贊與新加坡關係模式

中國/習近平

新加坡總理李顯龍正在中國訪問。中國國家主席習近平31日在北京會見李顯龍並與李顯龍會談期間稱，中國和新加坡的關係為該地區國家樹立了標桿。

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路透社引述中國國家電視台中央電視台新聞，習近平告訴李顯龍，中國願意與新加坡合作，進一步建設新的陸海“通道”。習近平在會談中還表示，必須反對霸權主義和霸凌主義，任何國家都不能剝奪亞洲人民追求美好生活的權利。

習近平沒有點名第三國。

李顯龍與習近平上一次會見是在去年 11 月在泰國首都曼谷。李顯龍此次接受中國中央電視台採訪時說，“其他國家必須能夠接受今天的中國已經不是過去的中國了。” 據李顯龍稱，“中國繁榮得多，對世界經濟的貢獻大得多，在國際事務中的發言權也大得多。”

中國是新加坡最大的貿易夥伴，而新加坡是中國最大的外國投資者。自 2019 年全球新冠疫情大流行爆發以來，李顯龍首次訪問中國。

據新加坡聯合早報消息說，李顯龍在與習近平會見開場白中說：“我特別高興能在2019年訪問中國後，時隔四年再次來到中國。” 李顯龍說，他通常設法每年都訪問中國一次，過去四年中國有了許多新發展，很高興有機會再到中國與老朋友見面，結交新朋友，了解中國最新的發展。

據該報，習近平在開場白中也說，很高興時隔四個月再次同李總理會面。據習近平說：“你是來華訪問最多的外國領導人之一，中方在新一屆國家機構成立不久就邀請你來訪，充分說明中方也始終把新加坡置於周邊外交的優先方向，這也體現了兩國的特出、密切的友誼。”