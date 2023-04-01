賈麥岱：對瓜國而言台灣是唯一真正的中國

台灣/中國

台灣總統蔡英文今天抵達危地馬拉訪問，大陸外交部發言人毛寧向危地馬拉喊話「認清大勢，早日做出正確選擇」，但危地馬拉總統賈麥岱在歡迎蔡英文的場合公開表示，台瓜邦誼「堅不可破」，並強調，瓜國承認且肯定台灣是一個主權獨立的國家，也是「唯一且真正的，對我們來說的中國」。這番談話等於是對中國外交部的正面回擊。

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蔡英文一行在當地時間31日下午抵達危地馬拉，出席在總統府所在地、國立文化宮舉行的軍禮歡迎儀式，隨即在總統會客室舉行兩國元首會談，見證兩國外長簽署「台瓜基本合作協議」。

危地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）贈予蔡英文金質「 五火山大十字勳章」，這是瓜國政府用來表彰對區域整合具有卓越貢獻的國家元首勳章。

蔡英文在會談後轉述說，瓜國總統賈麥岱曾說「所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦」，她深有同感，感謝去年，當中國對台軍演時，瓜國第一時間仗義執言。她說，民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，期盼台瓜合作，創造雙贏。

賈麥岱在會談中表示，危地馬拉政府再次表達堅定的立場，在各個雙邊、多邊，以及國際場域，呼籲要推動台海和平穩定，並且尊重台灣主權以及領土的完整，他說，「我們與台灣的邦誼堅不可破」。

賈麥岱還說，對危地馬拉而言，蔡英文這次訪問非常重要，讓危地馬拉政府有機會可以重申對中華民國台灣的支持，為兩國的邦誼注入新的活力。並且再次承認且肯定，台灣是一個主權獨立的國家，是與瓜國分享歷史、兄弟邦誼、相互尊重，以及分享民主價值，「唯一且真正的，對我們來說的中國」。

美東時間3月30日晚間，蔡英文在紐約受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的晚會，並獲頒「全球領導力獎」。不料，原本傳出將到場的美國前國務卿蓬佩奧竟沒有出席。又有國際媒體報導指，由於美方不想給北京有過度反應的借口，蔡英文回程停留洛杉磯時，預定在里根圖書館的演說行程遭到取消。

對此，台灣總統府副秘書長張惇涵響應說，媒體報導蔡英文過境洛杉磯諸如演講等活動，都是臆測，相關行程仍在持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後才會和各界說明。

蔡英文在哈德遜研究所發表演說表示，她所獲頒的這個「全球領導力獎」，實際上是向台灣人民致意，縱使面對艱巨挑戰，台灣人民依然展現堅毅韌性。研究所所長瓦特斯則說明頒獎給蔡英文的原因，稱讚蔡英文以極大的勇氣和明確的決心，領導一個充滿活力的民主國家抵抗暴政，並維護自由開放的印太地區。