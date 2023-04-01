防誤判及擦槍走火 日中防務建成海空聯絡機制熱線

中國/日本/防衛聯絡熱線

日本防衛省31日宣布，日中兩國防務部門幹部間的直通熱線（直通電話線路）建設已經完成。兩國政府正在就春季前後啟用展開協調，設備方面的準備就緒。日本擔心，在中國加強在東海軍事活動的形勢下，能否為了緩和緊張而切實運用熱線成為課題。

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據共同社報道稱，日中防務部門完成海空聯絡機制熱線建設。該熱線是旨在避免自衛隊與中國軍隊在東海等地出現偶發性衝突等不測事態的相互通報機制“海空聯絡機制”的主要內容。自2007年首腦間就建設方針達成共識16年後，全面啟用有了眉目。

迄今，日中防務部門在現場的飛機和艦艇部隊之間能夠進行交涉。如果熱線啟用，那麼防衛省和中國國防部的幹部之間可以通過直通電話線路進行溝通。防衛省負責人表示除了避免不測事態外，“該機制還主要着眼於相互理解和構建互信。例如兩國存在應該討論的議題之際等，設想的用途廣泛”。

海空聯絡機制由相關部門間的年會、飛機和艦船等現場層面的交涉、幹部間的熱線構成。2018年6月啟動了舉辦年會和現場層面聯絡，今後將能夠通過熱線在必要時切實溝通。

據共同社稱，2007年4月，時任首相安倍晉三和國務院總理溫家寶就建設海空聯絡機制達成了一致。之後，因圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）的對立和新冠疫情蔓延，政府間磋商陷入了停滯。2022年11月，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平就儘早啟用熱線達成了一致。