CNN報導：北約禁止該機構人員在其設備上使用TikTok

CNN報導：據兩名北約官員稱，出於安全考慮，北約已正式禁止工作人員將社交媒體應用程序TikTok（海外版抖音）下載到其北約提供的設備上。

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北約官員周五（3月31日）表示，北約機構向工作人員發出了一份通知，正式宣布了這項禁令。官員們表示，因為內部技術限制，TikTok之前並不能真正在北約發行的設備上使用。

“網絡安全是北約的首要任務。北約對確定用於公務業務的申請有嚴格要求。北約設備無法訪問TikTok。”一名北約高級官員告訴CNN。

北約是最新一個禁止該應用程序的官方機構，原因是擔心中國政府可能通過TikTok的中國母公司字節跳動（Bytedance）獲取其用戶數據。美國、英國、挪威、歐盟和多個國家已經禁止政府發行的設備使用該應用程序。

3月23日，TikTok首席執行官周受資在美國眾議院能源與商務委員會參加聽證會。該聽證會持續大約4個多小時。有些議員對他的回答持深度懷疑態度，並表示周受資的說法無法消除他們對TikTok的擔憂。

在周受資在國會作證的同一天，美國國務卿安東尼‧布林肯（Antony Blinken）在另一場聽證會上告訴國會，應該“以某種方式結束”TikTok。“顯然，我們政府和其他人都在應對它帶來的挑戰，並正在採取行動應對它。”

聽證會次日，美國眾議院議長凱文‧麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，預計眾議院將通過跨黨派立法來解決對中國短視頻應用程序TikTok的國家安全擔憂。

麥卡錫表示，周受資的證詞“非常令人擔憂”，因為這位CEO不能明確告訴大眾，中共官方沒有藉助TikTok進行數據間諜活動。