中日外長會談沒有相見歡？

日本/中國

中國與日本外交部長今天在北京舉行會談。日本外相林芳正與中國外長秦剛會談涉及多項議題。外媒聚焦林芳正受於壓力，敦促中國方面釋放數日前被以間諜罪逮捕的日本國民。而中國外長秦剛則對日本跟隨美國包括對中國限制半導體產品出口，大表不滿，措辭強硬。法新社稱，秦剛警告，東京宣布的對半導體製造設備出口的限制，只會進一步刺激中國自力更生。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，中國外交部長秦剛周日對來訪的日本外相林芳正說，東京宣布的對半導體製造設備出口的限制，只會 "進一步刺激 "中國 "自力更生"。

法新社引述秦剛說，"封鎖只會進一步促進中國自力更生的決心。"法新社引述雙邊會談根據部長級會議的記錄，秦剛稱日本是華盛頓的 "走狗"。

不過，中國外交部官網關於秦剛與林芳正相關議題的說法，沒有“走狗”二字，而是：“日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。”

法新社稱，日本外相林芳正對記者說，他為這些限制措施辯護，認為它們 "符合國際規則"，並說它們 "不針對任何特定國家"。

林芳正的訪問是2019年12月以來日本外相首次訪華。它是在雙邊關係嚴重惡化的三年多後進行的。

兩位部長周日在北京的會晤是在日本宣布打算限制半導體製造設備的出口後僅兩天舉行的。隨着周五的宣布，類似於美國和荷蘭早先的決定，東京立即引起了中國的憤怒，中國被作為目標而沒有被直接點名。

日本經濟部長西村康稔周五說，出口限制的目的是 "防止技術轉用於軍事目的"，並保證沒有特別針對哪個國家。

根據會議記錄，中國指控"美國用欺凌手段粗暴地壓制日本的半導體產業，現在又對中國故技重施。"

法新社說，半導體已經成為中國和日本這兩個世界第二和第三大經濟體之間困難關係的一個主要癥結。

據日本經濟新聞報道稱，日本政府3月31日宣布，將高端半導體製造設備等23品類加入到出口管制對象。對中國的出口將變得困難。美國正在對用於超級計算機和人工智能（AI）的先進半導體的製造設備嚴格限制對中國出口，日本也在看齊。在決定各國工業競爭力和安全的半導體領域，全球的分裂在加深。