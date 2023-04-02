意大利考慮是否續簽一帶一路？貝盧斯科尼罕見強硬

意大利/中國/的里雅斯特

據意大利《 Decode39 》報道稱，意大利政府正在考慮是否續簽“一帶一路”倡議的諒解備忘錄。該報31日聚焦意大利的里雅斯特機場與港口是否售權給中國議案。爭議中，意大利前總理貝盧斯科尼 罕見明確表態，不能讓戰略要港落入不友善的手中。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利《 Decode39 》的報道以“意大利如何保衛的里雅斯特港對抗中國”為題。署名加布里埃爾·卡雷爾的該報道稱，意大利總理梅洛尼強調了的里雅斯特停靠港的戰略重要性，而前總理貝盧斯科尼則更明確地警告不要落入“不友好”的中國目標。

該報說，與此同時，意大利政府正在考慮續簽“一帶一路”倡議的諒解備忘錄議題。

據該報，為什麼的里雅斯特港至關重要。 正如意大利總理喬治亞·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 對Il Piccolo所說，意大利北部的停靠港，是意大利與世界聯繫的重要組成部分；它是“將意大利投射到東方並打通從東北歐到地中海的道路的天然平台。

正如企業部長阿道夫·烏爾索 (Adolfo Urso) 最近宣布的那樣，政府打算將的里雅斯特作為烏克蘭戰時進出口的主要參考港。意大利總理稱，“烏克蘭對我們來說是和平的希望和未來的機會。當戰爭結束時，我希望它很快就會實現，意大利公司將準備好迎接重振基輔經濟的挑戰。”總理解釋說，4 月 26 日在羅馬將舉行烏克蘭重建會議。

意大利總理Meloni沒有直接提到北京，但指出，中國的目標是里雅斯特機場以及塔蘭托港。該報稱，美國對此表達擔憂。總理的主要政治夥伴西爾維奧貝盧斯科尼更為明確。在給Il Piccolo的一封文件中 ，意大利力量黨的領導人貝盧斯科尼指出了政府對巴爾幹地區的承諾 ，然後強調意大利“不能在不友好的情況下丟開最具戰略意義的基礎設施，即的里雅斯特港落入中國絲綢之路項目之手。”

貝盧斯科尼稱，“當然，對於一個以貿易為生的意大利來說，中國是一個重要的對話者，但與中國的關係不能是結構性的從屬關係。”

針對“一帶一路”，在意大利於 2019 年加入中國基礎設施外展項目時簽署的貿易協議中，有中國交通建設總公司 (CCCC) 之間的合作協議，該公司掌握在中國政府手中，是北京許多擴張項目的承包商，涉及東亞得里亞海港口系統管理局，包括的里雅斯特和蒙法爾科內海港。

2020 年，美國政府將 CCCC 列入黑名單，因為它與中國軍方有聯繫。

同樣令人擔憂的是 中國國有航運和物流集團中遠集團進入漢堡海港碼頭的問題，該公司持有物流公司 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 24.9% 的股份。後者又於去年初達成協議，收購了 Trieste 物流平台公司 50.01% 的股份。

正如 Merics 分析師 Francesca Ghiretti 所告訴的，中德交易“似乎沒有對意大利的里雅斯特產生直接影響。” 然而，更廣泛的觀察會引發競爭問題。“從中國獲得國家資金的中遠集團與該行業的其他公司不在同一水平上競爭，在市場上的主導地位是北京的潛在地緣政治工具。”

該報道稱，到年底，意大利政府將不得不決定絲綢之路諒解備忘錄，該諒解備忘錄將自動續簽 ，除非兩個合作夥伴之一提前三個月通知對方決定退後。

意大利總理最近指出，這個問題“仍在評估中”。

面對歐洲對與中國關係的謹慎，中國駐歐盟大使傅聰指出，歐洲國家是願意按照美國的要求限制與北京的貿易，並警告他們將“自行承擔風險”。

該報詰問那是威脅嗎？ 該信息似乎也是針對意大利的，因為它利用了意大利外交官的普遍擔憂，他們認為，從絲綢之路上退後一步可能會引發北京類似對澳大利亞採取的嚴厲、脅迫性的威脅，就像中國對與台灣締結合作關係的立陶宛給予的打擊。

該報稱，一方面，一帶一路諒解備忘錄實際上是 一紙空文 ：正如文件所述，它“不構成可以從中推導出國際法規定的權利和義務的國際協議。”但另一方面，與立陶宛和澳大利亞的比較因而主張不續簽一帶一路的人認為，那是過分的：因為意大利是七國集團國家之一，而且是唯一加入“一帶一路”的7國集團國家，這樣的回應會遭到7國集團嚴厲的反制。

據《 Decode39 》，儘管如此，意大利農業部長 Francesco Lollobrigida 表示 ，在這個問題上，羅馬應當“將與歐洲國家以及美國以及北約國家採取一致行動”。