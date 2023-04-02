日本外相敦促中國釋放被拘留的國民 秦剛冷回中方依法處置

日本/中國/間諜

日本外相林芳正2日會見中國外長秦剛，敦促北京立即釋放一名被拘留的日本國民，該日本人被指控間諜。中國外交部官網簡短報告，關於一名日本公民涉嫌在華從事間諜活動案件，秦剛強調，中方將依法處置。消息稱，自 2015 年以來，至少還有 16 名日本人因涉嫌從事間諜活動而在中國被拘留。

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據路透社今天報道稱，日本外相敦促中國釋放被拘留的國民。林芳正與秦剛的會面是日本外相三年多來首次訪問北京，中日在地區緊張局勢加劇的情況下尋求共同點。

日本公司發言人一周前表示，安斯泰來製藥公司的一名員工因不明原因在中國被拘留。據日本共同社報道，自 2015 年以來，至少還有 16 名日本人因涉嫌從事間諜活動而在中國被拘留。

林芳正報告稱，“我對最近在北京拘留一名日本人提出了抗議，並強調了我們在此事上的立場，包括早日釋放這名國民。” 林芳正表示，日本正在尋求有關拘留的法律程序的透明度，並要求中國確保公平和安全的商業環境。他沒有詳細說明中國的反應。

日本外相說轉達了東京對中國軍事活動增加的嚴重關切，包括中國與俄羅斯的親密關係以及中國在東海的海上存在。林芳正稱，“我們都確認了繼續就國家安全等問題進行對話的重要性。”

林芳正說，他與秦剛談到了“確保台灣海峽和平與穩定的重要性”。北京表示，秦剛警告日本“不得以任何形式干涉台灣問題或損害中國主權”，強調台灣是“中國核心利益的核心”。

在東京繼美國之後於周五宣布對半導體製造設備實施出口限制後，秦剛今天警告日本“不要與壞人為伍”。但林芳正告訴記者，這些限制“不針對任何特定國家”。