武漢新冠肺炎難屬張海不懈維權被正式批捕

據維權網發布的消息，公開支持武漢退休老年人抗議醫保改革“白髮運動”，本身又是武漢新冠肺炎死難家屬的維權人士張海在今年2月17日遭當局抓捕後，現已被正式批捕。

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據介紹，去年2月初開始，武漢、大連、鞍山等地相繼發生眾多退休老人抗議醫改的“白髮運動”，武漢地區的抗議規模很大。張海對此公開表達支持，並通過推特轉發相關抗議視頻。張海在今年2月17日被失蹤後，現在被羈押在武漢市第二看守所內。

維權網指出，張海的父親去年初不幸因新冠肺炎去世。張海認為，武漢地方官員瞞報疫情導致全球受害，至今卻沒有人為此負責，因此他一直沒有放棄追責。張海曾狀告武漢市政府，要求公布疫情真相，但此後卻不斷受到當局騷擾。張海的追責不僅是為了他的父親，也是為眾多在武漢疫情中被奪去生命的民眾，更為了避免以後類似的人禍再次發生。

去年1月23日，本台採訪了張海，他說他的訴求是追究武漢的中部戰區總醫院，和武漢和湖北省政府的責任，起訴他們隱瞞疫情，導致他骨折的父親在不知情下在醫院感染新冠病毒而死亡。但他的訴狀沒有被任何一個法院受理，導致他的電話，微博，微信，同外界的交流都受到控制封殺。他在武漢不能接受外媒採訪不能出門還被跟蹤，親戚朋友也受到警告。

張海當時說：我深切地感受到作為一個中國人的悲哀，我們什麼都沒有，沒有知情權，沒有尊嚴，什麼都沒有。