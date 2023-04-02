歐盟進口的蜂蜜近半數摻假？
發表時間：
歐洲 – 歐盟是繼美國之後，全球第二大蜂蜜進口地。但歐盟打假部門-歐洲反欺詐辦公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的報告高度懷疑近46%的進口蜂蜜涉嫌違反歐盟規定。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周五發布上網的最新話題。歐洲反欺詐辦公室（OLAF）經過對來自數個歐盟成員國的300多份樣品的抽查，對大部分來自中國的進口蜂蜜，和幾乎所有來自的土耳其進口蜂蜜有懷疑。業內分析認為，造假者的目的是為了壓低價格，並呼籲歐盟加強監測手段和標籤規範。
本台法廣（RFI）法文網2023年03月29日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇最新報道，介紹歐洲反欺詐辦公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的一份調查報告。該機構懷疑歐盟進口的蜂蜜半數摻假。所使用的主要作假技術是在蜂蜜內摻入大米糖漿和甜菜糖漿。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La moitié des miels importés dans l’UE suspectés d’être trafiqués]。換做中文可被譯作[歐盟進口蜂蜜有一半被懷疑摻假]。下面是簡介以供分享。
--歐盟進口40%其所消費的蜂蜜-
本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，歐盟境內消費的蜂蜜40%依賴進口。歐盟是繼美國之後，全球第二大蜂蜜進口方地。經調查，近46%的進口蜂蜜涉嫌違反歐盟規定。歐洲反欺詐辦公室（OLAF）對來自數個歐盟成員國的320份樣品進行檢查後宣布，懷疑大部分來自中國的進口蜂蜜，和幾乎所有來自的土耳其進口蜂蜜。
--歐盟進口的假蜂蜜是摻糖漿-
調查顯示，主要的作假技術是在蜂蜜內摻入大米糖漿及甜菜糖漿。造假份子的目標是要壓低蜂蜜價格，損害歐盟養蜂人的利益。
[法國養蜂人全國聯盟]（UNAF-Union Nationale de l’Apiculture Française)指出，這種結論並不讓人感到意外。業內人士早在幾年前就對進口蜂蜜的糟糕質量發出了警告。[法國養蜂人全國聯盟]（UNAF）的發言人指出，由於氣候變化、亞洲大黃蜂的入侵，以及農藥的使用，蜂蜜的主要產區出現減產。與此同時，市場上銷售的蜂蜜卻越來越多。這意味着，假蜂蜜彌補了產量減少的缺口。
--業內呼籲歐盟加強標籤規範-
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，養蜂業呼籲歐洲當局制定檢測假蜂蜜的更有效分析方法，以使“懷疑”能夠得到“確認”。
業內人士還呼籲布魯塞爾，調整蜂蜜的標籤規定，在現有的基礎上，加註不同來源國蜂蜜的所含比率。總之，蜂蜜的售價太低，就得小心。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
~. Fin .~