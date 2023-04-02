歐盟進口的蜂蜜近半數摻假？

RFI原材/食品安全

歐洲 – 歐盟是繼美國之後，全球第二大蜂蜜進口地。但歐盟打假部門-歐洲反欺詐辦公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的報告高度懷疑近46%的進口蜂蜜涉嫌違反歐盟規定。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周五發布上網的最新話題。歐洲反欺詐辦公室（OLAF）經過對來自數個歐盟成員國的300多份樣品的抽查，對大部分來自中國的進口蜂蜜，和幾乎所有來自的土耳其進口蜂蜜有懷疑。業內分析認為，造假者的目的是為了壓低價格，並呼籲歐盟加強監測手段和標籤規範。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月29日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇最新報道，介紹歐洲反欺詐辦公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的一份調查報告。該機構懷疑歐盟進口的蜂蜜半數摻假。所使用的主要作假技術是在蜂蜜內摻入大米糖漿和甜菜糖漿。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La moitié des miels importés dans l’UE suspectés d’être trafiqués]。換做中文可被譯作[歐盟進口蜂蜜有一半被懷疑摻假]。下面是簡介以供分享。

--歐盟進口40%其所消費的蜂蜜-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，歐盟境內消費的蜂蜜40%依賴進口。歐盟是繼美國之後，全球第二大蜂蜜進口方地。經調查，近46%的進口蜂蜜涉嫌違反歐盟規定。歐洲反欺詐辦公室（OLAF）對來自數個歐盟成員國的320份樣品進行檢查後宣布，懷疑大部分來自中國的進口蜂蜜，和幾乎所有來自的土耳其進口蜂蜜。

--歐盟進口的假蜂蜜是摻糖漿-

調查顯示，主要的作假技術是在蜂蜜內摻入大米糖漿及甜菜糖漿。造假份子的目標是要壓低蜂蜜價格，損害歐盟養蜂人的利益。

RFI Image Archive / Matières Premières : l’Union européenne importe en effet 40% de sa consommation de miel, elle est le deuxième plus gros importateur mondial après les États-Unis. Selon une enquête des autorités européennes de la lutte anti-fraude, presque la moitié des miels importés dans l'Union européenne sont suspectés d'être frelatés. L'ajout de sirops de sucre de riz ou de betterave est la principale technique frauduleuse. (illustration) Anne Andlauer - RFI Image Archive

[法國養蜂人全國聯盟]（UNAF-Union Nationale de l’Apiculture Française)指出，這種結論並不讓人感到意外。業內人士早在幾年前就對進口蜂蜜的糟糕質量發出了警告。[法國養蜂人全國聯盟]（UNAF）的發言人指出，由於氣候變化、亞洲大黃蜂的入侵，以及農藥的使用，蜂蜜的主要產區出現減產。與此同時，市場上銷售的蜂蜜卻越來越多。這意味着，假蜂蜜彌補了產量減少的缺口。

--業內呼籲歐盟加強標籤規範-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，養蜂業呼籲歐洲當局制定檢測假蜂蜜的更有效分析方法，以使“懷疑”能夠得到“確認”。

RFI Image Archive / Matières Premières : la moitié des miels importés dans l’UE suspectés d’être trafiqués. Ici, un apiculteur gratte la cire d'un nid d'abeille rempli de miel avant qu'il n'entre dans l'extracteur de miel. (illustration) dpa-picture alliance via Getty I - picture alliance / RFI Archive

業內人士還呼籲布魯塞爾，調整蜂蜜的標籤規定，在現有的基礎上，加註不同來源國蜂蜜的所含比率。總之，蜂蜜的售價太低，就得小心。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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