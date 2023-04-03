不顧中方威脅 美議長確認與蔡英文會面

美中台

2023年3月30日，在美國華盛頓國會山，美國眾議院議長凱文-麥卡錫在新聞發布會上。麥卡錫辦公室宣布，麥卡錫將與過境美國的台灣總統蔡英文5日在加州會面。

儘管中國方面威脅將採取報復行動，美國眾議院議長麥卡錫3日確認，將與訪問南美洲國家危地馬拉後過境美國的台灣中華民國總統蔡英文在加州會晤。

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美國眾議院議長麥卡錫辦公室在當地時間周一通知媒體，麥卡錫將於4月5日，在加州里根圖書館與“台灣總統蔡英文”會談。通知還提醒，媒體記者必須辦理採訪證件方能進入。

麥卡錫是美國總統職位的第二順位接替人，排在副總統之後。周三，中國國台辦發言人明確表示，北京認為蔡英文在美國停留不只是過境，還說蔡英文與麥卡錫會晤是一種挑釁，北京方面必將做出回應。中國外交部發言人毛寧稱，“中國將採取堅定措施維護主權和領土完整”。

不過，白宮發言人同日表示，北京方面沒有理由對此反應過度。而台灣總統府發言人林聿禪表示，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

麥卡錫前任佩洛西去年抵達台灣訪問，招致北京舉行大規模連續數日的鎖島軍事演習。麥卡錫此前也曾表示他會訪問台灣，一些分析認為那樣將會激怒北京，給中國增加台海軍事活動提供借口。那麼，麥卡錫與蔡英文在美國本土會晤形同給北京留有餘地，避免華盛頓與北京的關係進一步惡化？

不過，這將是台灣總統與美國眾議院議長首次在美國本土會面，這也是美中1979年建交以來，台灣總統在美國進行的最高級別的公開會晤。

與蔡英文訪美的同時，中國大陸則在迎接台灣前總統馬英九的到訪，馬英九是1949年兩岸分治以來首位台灣前總統訪問中國，他在擔任總統時，曾與中共領導人習近平在新加坡舉行歷史性會晤。他在走向尾聲的12天的大陸之旅中，在南京拜謁了中山陵，在湖南祭祖，一路有大陸高級官員陪同。

4月2日，馬英九帶領一群台灣學子與湖南大學師生座談時說出“台灣大陸都是一個中華民國，都是中國”引起熱議。他的原話是，“我們的國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中華民國，都是中國......”

這段話並未見諸於中國大陸官媒，台灣中國大陸委員會批評馬英九落入北京一中原則陷阱，矮化台灣。台灣反對黨國民黨發言人則稱馬英九的相關表述“有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，具備高度歷史與現實意義”。