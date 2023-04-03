俄羅斯將聖彼得堡咖啡店爆炸案定性為恐怖襲擊

俄羅斯/烏克蘭/襲擊案

俄羅斯聯邦偵查委員會周一繼續調查聖彼得堡咖啡店爆炸案，並表示已將案件定為恐怖襲擊事件，莫斯科並指責襲擊由烏克蘭及被監禁的反動派領導人納瓦爾尼支持者策畫；普京周一向在爆炸案中喪生的軍事博主塔塔爾斯基追授"勇氣勳章"。

廣告 繼續瀏覽後續

克里姆林宮周一表示，著名戰爭博主塔塔爾斯基在聖彼得堡遇害是“恐怖主義行為”，克宮並援引俄羅斯反恐委員會的話稱，有證據表明烏克蘭與爆炸事件有關。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在與記者的通話中提到了委員會的一份聲明，並補充道：“這是一起恐怖主義行為。”他表示，“調查的積極階段正在進行中。”

法新社消息，俄羅斯周一宣布，逮捕一名涉嫌參與聖彼得堡咖啡店爆炸案的婦女，莫斯科指責烏克蘭及被監禁的反動派領導人納瓦爾尼的支持者與襲擊事件策畫了襲擊事件。

俄羅斯調查人員指被逮捕的26歲的俄羅斯人特雷波娃 (Daria Trepova) 是自2021年起被監禁的納瓦爾尼反腐基金成員。

特雷波娃被指控在聖彼得堡的一家咖啡館一個裝有引爆裝置的小雕像，雕像爆炸導致戰爭博主塔塔爾斯基死亡。

俄羅斯調查委員會稱，此案是在烏克蘭領土上“策畫及組織的恐怖行為”，並強調特雷波娃對克里姆林宮持反對意見。

俄羅斯警方並發布了一段視頻，這名女子承認攜帶了小雕像，但拒絕透露炸彈來自何處，也隻字未提參與納瓦爾尼的組織。

聖彼得堡咖啡店爆炸爆炸發生在當地周日傍晚，造成親俄軍事博主塔塔爾斯基死亡，另造成33人受傷。衛生部門表示，仍然有22名傷者住院治療，其中8人情況嚴重。

另據法新社消息，俄羅斯總統普京周一向在聖彼得堡咖啡店爆炸案中喪生的軍事博主塔塔爾斯基追授勇氣勳章，克里姆林宮網站發布的一項法令稱，這是"表彰他在履行職業職責時表現出的勇氣。