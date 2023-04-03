林芳正與李強會談要求保障在華日本人安全

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在北京訪問的日本外務大臣林芳正，日本時間4月2日下午在會見中國國務院總理李強時，談及一名日本男子被中國拘留，林芳正指出：營造日本人可以安心工作的環境極為重要。

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李強表示，中國和日本是搬不走的近鄰，同為亞洲重要國家，維護和發展中日友好合作關係，不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於維護地區和平、穩定與繁榮。今年是中日和平友好條約締結45周年。雙方要重溫和恪守條約精神，着眼大局和長遠，堅定致力於發展兩國間持久的和平友好關係。

他對林芳正的到訪表示歡迎，同時也基於自身經驗，闡述了日中經濟關係的重要性。

李強說：願意與貴國共同探討互相關心的問題，創造更多的交流的機會，推動兩國在各領域的合作。

林芳正表示，日中關係尚存諸多懸案與課題，希望今後各層級保持密切溝通，以推動日中兩國首腦“構築具有建設性、穩定的關係”這一共識。林芳正還闡明兩國政府支持雙方經濟交流與國民交流的重要性。

根據日方的所發表的會談內容，雙方一致認為在各個層面繼續保持密切溝通的重要性。

林芳正在與中國方面的會談中多次提及在北京的日本製藥大企業安斯泰來製藥的一名高管3月20日遭中國方面拘留的問題，在與秦剛的會談時，秦剛表示中方正在依法處理，而在與李強的會談中，林芳正表示：營造一個日本企業和日本人可以在中國安心工作的環境極為重要。日方目前沒有透露李強的反應，稱這是“外交交涉，不便透露”。

林芳正在4月2日下午與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅的會談中，也強烈要求中方釋放上述日本人。

在3月27日的新聞發布會上，中國外交部表示，對該日本人，司法當局正在進行拘留和調查，稱“這名日本人涉嫌從事間諜活動，違反了中國的刑法和反間諜法。”

鑒於林芳正外相在與中方的會談時多次談及此事，日本首相岸田4月3日上午在參議院決算委員會上指出：“自發現這起拘留案以來，政府一直強烈要求中方儘快釋放這名日本國民並實施領事會見。”政府為這位日本人的獲釋“提供儘可能的支援”。