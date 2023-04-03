為什麼說芬蘭讓北約如虎添翼

俄羅斯侵烏戰爭

芬蘭加入北約，普京沒有想到，更不願看到，結果一手促成。

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在俄羅斯侵略烏克蘭的種種“理由”中，指責北約企圖東擴是一個“重大理由”，在俄羅斯侵烏一年零一個多月之際，北約真的“東擴”了。芬蘭，這個與俄羅斯有着長達一千三百多公裡邊界線，歷史上屢遭沙皇欺壓，危險的冷戰時期仍維持中立，終於在俄羅斯侵烏炮火的威脅下，與另一個一直秉承中立原則的瑞典，同時申請加入北約。3月4日，芬蘭的旗幟將在北約總部升起。

面對侵略本性難移的俄羅斯，芬蘭加入北約可以說使後者如虎添翼 ，北約東翼，在一些戰略家眼中，猶如一塊不完整的拼圖，一旦遭遇俄羅斯攻擊，抵禦能力相當脆弱，芬蘭軍隊的加入使得北約脆弱的東翼拼圖差不多完整起來。

大家都還記得，當普京發動侵烏時，莫斯科用以自證的理由就是指控北約有着借擴張圍堵其領土的野心。13個月以後，芬蘭加入北約意味着這一美國領導的軍事防禦同盟與俄羅斯的邊界瞬間擴大了一倍，嚴重地改變了從波羅的海到北極地區的力量對比。等到瑞典也加入進來的時候，這塊拼圖就完成了。

前北約高官，後來成為查塔姆智庫研究員的Jamie Shea表示，“面對咄咄逼人的俄羅斯，芬蘭需要北約，北約也需要芬蘭。現在北約有了進入芬蘭領土的便利，加之芬蘭提供的能力，對俄羅斯的集體防禦將更加容易。”

多年來，為防禦俄羅斯或然的進攻，北約一直在尋求保護波羅的海三個盟國---立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞。北約最大的擔心集中在蘇瓦基(Suwalki)走廊，這是連接俄羅斯飛地加里寧格勒與白俄羅斯之間的一條65公里長的地帶。

一旦俄羅斯突襲蘇瓦基走廊，將切斷波羅的海國家與波蘭及其他北約盟國的聯繫。芬蘭入盟後，由於赫爾辛基距離波羅的海對面的愛沙尼亞首都塔林不到70公里，將為快速運送增援部隊開闢了一條新通道。

愛沙尼亞國防部長坦承，芬蘭入盟，強化了北約前線，聯盟的威懾力大增。但他認為，對蘇瓦基走廊的擔心仍然存在。因為白俄羅斯實質上已成為俄羅斯的一個軍區。他強調聯盟應強化波羅的海的軍事部署。

歐洲政策分析公司的分析師揚-卡爾貝格（Jan Kallberg）認為，在更北的地區，芬蘭將幫助聯盟保衛與俄羅斯接壤的科拉半島上的一片挪威領土。

尤其隨着俄羅斯、中國和西方之間爭奪北極地區控制權愈演愈烈，強化北約在這一地區的地位將是立於不敗之地的一張王牌。

芬蘭加入北約使北約如虎添翼，但也無疑帶來了挑戰。芬蘭與俄羅斯共同邊界長達1300公里，不會處處“固若金湯”，保證這一邊界的安全對北約的戰略家來說是一項巨大的挑戰。

在芬蘭加入北約前夕，克里姆林宮宣布將在未來強化其在俄芬邊界的軍事力量。不過，分析人士認為，莫斯科需要許多年，才能恢復在烏克蘭被摧毀的軍力。這些分析人士還認為，為了避免刺激俄羅斯，芬蘭最好向挪威那樣，不要讓北約在其領土長期駐軍。

事實上，芬蘭軍隊是一支一直為開戰做準備的軍隊，尤其具有在極端氣候下作戰的豐富經驗。軍事專家認為，芬蘭是歐洲一直在為潛在的戰爭做準備的極少數國家之一。冷戰之後，歐洲國家大批裁軍，芬蘭繼續遵循1939年蘇聯侵入時實施的徵兵制度。

這使得芬蘭戰時可動員的兵力多達28萬，預備軍人87萬。芬蘭擁有1500門火炮，這也是歐洲最大的火炮群之一，芬蘭還不斷在防空方面進行投資，且擁有美國最新的F-35戰鬥機。

芬蘭加入北約似乎使瑞典顯得形單影隻，後者的申請遭到土耳其與匈牙利的阻攔。不過，芬蘭加入本身形同強化了瑞典防衛，從今以後，瑞典四周全是北大西洋公約組織的同盟國。