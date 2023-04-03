特朗普將為"封口費"案出庭 紐約警方加強安保措施

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美國前總統特朗普4月4日周一從佛羅里達州乘搭私人飛機前往紐約，就他涉及"封口費"案被刑事起訴一事，準備出庭應訊。紐約市警方已在法院外採取保安措施，市長警告特朗普支持者不要訴諸暴力。

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法新社消息，啟程前，特朗普在社交網站Truth Social上以大寫字母寫道： “我在去紐約的路上。讓我們一起使美國再次偉大”。特朗普曾指，"偉大的美國正陷入地獄"，他是"政治迫害"的受害者。在機場有十多名支持者到場為特朗普送行。

據特朗普的顧問表示，特朗普在抵達紐約後，將在曼哈頓的特朗普大樓休息一晚，周二早上前往法院。而他計畫當晚返回佛羅里達州海湖莊園，到時會發表講話，預計他將重申案件是"政治迫害"。

特朗普周二將在曼哈頓法院出庭應訊，紐約市政府如臨大敵，警方在特朗普大樓周邊設置路障並封鎖曼哈頓刑事法院附近街道，以防潛在示威活動上演。而紐約市長亞當斯也提醒特朗普的支持者不要使用暴力。

特朗普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元"封口費"給色情片演員"暴風女丹尼爾斯"（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人過往風流韻事，紐約大陪審團今年3月30日決定起訴特朗普，使他成為史上首位遭刑事起訴的卸任總統。

特朗普將相關調查描述為"政治獵巫"，而共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）等特朗普支持者表示，周二將前往紐約抗議。一名法院官員說，在特朗普出庭應訊前，法院裡的部分法庭將先休庭。

路透社報道，監控網絡極端主義的美國非政府組職賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，有部分社群媒體用戶號召處決曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）和起訴特朗普的陪審團。

2020年總統選舉過後，特朗普曾不實宣稱自己贏得大選，他的支持者因而於2021年1月6日闖進美國國會大廈，引發一場致命騷亂，但此次許多力挺特朗普的網友對公開示威仍抱持謹慎態度，擔心自己可能被捕。

紐約市警察局在聲明中說："紐約市警察局隨時待命在有必要時做出回應，確保每個人都能和平行使他們的權利。"