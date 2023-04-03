芬蘭加入北約 俄羅斯揚言加強西部軍事部署

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芬蘭將在4月4日周二正式加入北約組織，成為北約第31個會員國。俄羅斯周一宣稱將加強其西部、西北部與東歐及芬蘭接壤地區的軍事部署。北約軍事委員會主席包爾周一表示，芬蘭並未要求北約成員國在芬蘭領土駐軍。

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法新社消息，俄羅斯副外長格魯什科周一表示，"俄羅斯將在與東歐和芬蘭接壤的西部和西北部地區加強軍事能力”。

俄羅斯通訊社Ria Novosti援引格魯什科的話稱：“如果北約其他成員國在芬蘭領土上部署軍事力量及裝備，莫斯科將採取額外措施以確保俄羅斯的軍事安全”。

格魯什科表示, 為了回應芬蘭加入北約並提防北約將部隊或軍火部署在芬蘭，莫斯科將加強部署軍事資源，特別是在俄羅斯西部與西北部地區，以確保俄羅斯的軍事安全。

法新社稱，北約秘書長斯托爾滕貝格周一宣布，芬蘭將於周二成為北約的第31個成員，此舉使莫斯科感到憤怒。

去年俄羅斯開始進攻烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定在2022年5月申請加入北約，結束自1990年代以來實行的軍事不結盟政策。而俄羅斯在3月份曾保證不會對這兩個北歐國家構成威脅，並且不會與兩國“發生爭端”。

然而，俄羅斯認為北約擴大到其邊界是對其安全的根本威脅，而烏克蘭入盟的宏願是莫斯科攻擊該國理由之一。

俄羅斯國防部長紹伊古此前曾表示, 會採取的"適當的反制措施"，其中就包括在西部軍區組建12個單位和師團。

芬蘭與俄羅斯接壤長達1300公里，去年起提交加入北約的申請，並在3月底經過所有會員國同意。芬蘭總統辦公室周一宣布，芬蘭將在4月4日正式加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約總部將於當日升起芬蘭國旗，他形容對芬蘭、北歐及整個北約的安全來說將會是"美好的一天"。

另據報道，芬蘭即將加入北約，北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）周一表示，芬蘭並未要求北約成員國在芬蘭領土駐軍。包爾說："我們是否會在芬蘭駐紮軍隊，是一個要從芬蘭開始的問題。"

包爾接受法新社訪問時指出："目前還沒有這樣的要求。但當然未來可能會出現，屆時我們將不得不認真考慮。"