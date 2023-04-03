菲律賓宣布向美國增開4個軍事基地

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菲律賓周一宣布向美軍增開4個軍事基地，其中一個位於有爭議的南中國海附近，另一個位於離台灣不遠的地方，讓美國在菲律賓總共擁有9個軍事基地。

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菲律賓周一宣布向美軍增開4個軍事基地，這些基地將用於人道救援和救災行動。該聲明指出菲律賓總統小馬科斯已批准美軍使用菲律賓北部的三個地點，包括卡加延省的一個海軍基地和機場，以及鄰近的伊莎貝拉省的一個軍營。

菲律賓卡加延省聖安娜海軍基地距台灣約400公里。

第四個站點位於巴拉望島南端附近的巴拉巴克群島，靠近南中國海。

在今年2月初，在美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓期間，美菲兩個盟國公布了一項協議，就是允許美國士兵進入菲律賓這個東南亞國家“戰略要地”的另外四個基地，讓美國在菲律賓總共擁有9個軍事基地。

幾十年來華盛頓和馬尼拉一直保持安全盟友關係，此前在2014年達成的美菲《強化防務合作協議》（EDCA）的框架下，美軍可以使用五個菲律賓軍事基地，包括在那裡輪派軍隊、儲備武器裝備，提供補給和其他後勤支持等。

美國近期尋求加強與馬尼拉的關係，此前菲律賓前總統杜特爾特更願意轉向中國。

目前由於北京聲張對台灣的主權以及中國不斷在南中國海建造軍事基地，讓現任菲律賓總統小馬科斯選擇加強與華盛頓的夥伴關係。

現在約有 500 名美軍駐紮在菲律賓，如有聯合軍事演習還有更多人美軍加入。