遊行「加辣條款」料成香港新常態 研究員批較中國苛刻

香港/政治

繼上星期日的反填海遊行參加者被要求掛頸牌等多項限制條款後，香港過去兩日的遊行雖全屬非抗議式的籌款或宗教活動，但警方仍以國安為由而加設條件，包括參與者須穿統一服飾丶手持指定物品等身份識別標誌丶高至1名糾察對5名參加者的高比例糾察人數或言行不可煽動等。保安局長鄧炳強沒有正面回應有關安排會否成為新常態，但訂明雷同原則作訂定附加條件的風險評估標準。有法律研究員宜指，香港的要求較中國更苛刻。

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在剛過去的星期六丶日，警方共就14場「遊行性質」的活動批出「不反對通知書」，當中超過一半為宗枝主日(即基督苦難主日)的宗教巡遊，餘下的則是步行籌款丶復活節慶祝及支持亞運會活動，申請參加人數由50人至1000人不等。

根據警方網頁資料，當局除要求參與者遵守《港區國安法》和《禁蒙面法》等香港法例外，更要求大部分遊行的參與者要有身份識別標誌，例如有宗枝巡遊的參與者要手持聖枝和臂纏紅絲帶丶參與濱慶祝活動者須戴上大會提供的帽子及襟章丶「喜迎杭州第19屆亞運會」參加者要穿上大會T恤和識別貼紙丶學校親子步行籌款的師生須穿校服或社服，而家長則須配戴襟章等；但再沒有要求被廣泛批評的掛號碼頸牌安排。

另外，警方亦要求主辦組織安排遠遠高於過往的糾察比例，由5名參加者設置1名糾察到30人須有1名糾察。當中，糾察比例最高的香港基督教紀律部隊團契的步行籌款，預計參加人數只有50人，但警方要求籌款須安排至少10名糾察；不過，警方的批准條件沒有包括身份識別標誌。在2019年之前，數以十萬計的遊行，主辦組織只須安排由數十名到一百名糾察。

其次，上述紀律部隊團契的步行籌款更訂明，主辦人須確保活動不會有不利於國家安全的行為或展示煽動性文字或言論；其他活動的批准條件則未見有此要求。

不過，當局在執行上，有寬緊之別。例如在棕枝巡遊上，有不少參加者戴上口罩，與禁蒙面法規定不符；亦有人未持聖枝。相反，海濱慶祝巡遊所有參加者被要求除口罩才可出發，有帶同年幼女兒擬參與巡遊的夫婦拒絕除罩後離開現場；另外，亦有人雖未戴上大會帽子，卻仍可參與海濱巡遊。

鄧炳強責批評掛頸牌者挑仇恨 評論指令社會風聲鶴唳

保安局長鄧炳強昨日出席公開活動後會見傳媒時主動就批評上周日遊行須掛頸牌的安排作出批駁，稱參與大型會議都有類似安排，沒有貶義或歧視，但有人刻意抹黑政府，指那是「狗繩」丶「猶太人戴臂章」，其目的是挑動市民對政府的不滿和仇恨，危害國家安全，並令警方難於執法，從而渾水摸魚。

翻查公開資料，形容掛頸牌是「狗繩」在網上十分普遍，而主辦方之一的陳展浚事後曾在電台節目中批評警方的有關要求是「極度侮辱性」丶「荒謬」丶「損害港人尊嚴」，感覺似「猶太人戴臂章」。

被問及現時針對遊行性質的附加條件會否成為新常態以及這些與過往不同的條件如何令人相信香港在復常時，鄧炳強只是強調，警方會就每項申請活動進行風險評估，措施希望能辨識參與活動人士丶能把人數控制在當局認為安全的人數，以及不希望活動被騎劫，從而做出影響國安的行動。

他自言，附加條件是以公共秩序和國家安全為考慮，並與主辦單位商討最合適和穩妥方法，相信市民十分樂於遵守。不過，鄧炳強未有提出他「相信市民十分樂於遵守」的理據，而上周遊行中有人因不滿條件而放棄參與，申請人陳展浚在表達不滿後更曾聲言，若日後再有類似附加條件。

任健峰：國安法下尚有真正遊行？

時事評論員吳志森在網上形容，對一個小小的區內遊行施加如此多的條款，是風聲鶴唳。而面對市民批評，當局不檢討自身，卻只是抨擊批評者，做成只要祭出國安大旗，「所有批評就要shut up (收聲)」的情況。

傳統民主派出身丶現聲言是中間派政黨的新思維立法會議員狄志遠亦認為，若警方把所有遊行示威都上升到國家安全層次，是過度敏感。他指出，過往香港有10萬丶8萬人參與的遊行，毋須識別參加者亦能有序舉辦。他又說，該黨正申請在中區舉辦爭取殘疾人士權益的遊行，期望在識別參加者的安排上可獲寬鬆處理。

另外，美國喬治城大學亞洲法律中心高級研究員丶曾在香港任職律師的任建峰接受中央社訪問時表示，香港目前的遊行限制較中國大陸更苛刻，集會自由度更低，他以早前醫保改革引發的「白髮運動」為例指出，當局仍容許一群人走出來，表達訴求後散去，最重要是不發生衝突。

他又說，在過往，若出現類似上周反對將軍澳填海遊行的限制，早已有人以《基本法》第27條賦予港人的集會丶遊行等自由而提出司法覆核，但質疑現時港人還有沒有信心興訟和獲得法院的公正裁決，甚至是法院作出維護遊行示威自由的裁決後，會否被香港維護國家安全委員會作出相反指示以維護國安。他預料，「有了國安法這把尚方寶劍，不知道將來還有沒有真正的遊行。」