中國維權律師家屬與維吾爾族人對馬克龍出訪北京提出警告與譴責

法國/中國/人權

法德人權獎獲得者常瑋平的妻子陳紫鵑警告馬克龍： “與獨裁者的每次握手，是對受害者的再一次傷害！ 歐洲維吾爾學院主席譴責法國總統無視北京對維吾爾族人的鎮壓。

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法國總統馬克龍4四月四日動身前往北京，對中國展開為期三天的訪問，隨同馬克龍出訪的有一個巨大的經貿代表團，繼人權觀察之後，多個人權組織呼籲馬克龍關注中國人權。兩周前在華盛頓代夫領取法德人權獎的中國人權律師常瑋平的妻子陳紫鵑向馬克龍總統發出公開呼籲，她說：“我是中國維權律師常瑋平的妻子陳紫鵑，也是中國極權體制的受害者。得知您要出訪北京，作為受害者家屬，我要向您提出呼籲，請您重視，與極權統治者的每次握手，都是人權對受害者的又一次傷害。希望您能夠代表法國，重視人權這一普世價值。”

此外，歐洲維吾爾學院主席迪麗努爾女士也向法廣表示，她要求會見在出訪前會見馬克龍的公開信並未獲得馬克龍的正面回應，她說：“我收到了總統府秘書處的一份郵件，在稱讚我為維吾爾族人的權益的抗爭活動的同時，總統府聲稱總統因公務繁忙而未能安排會見。令我感到悲傷的是我收到許多在海外的維吾爾人的電話，他們都詢問說：怎麼樣？一切照舊嗎？難道就像什麼都沒有發生一樣嗎？對維吾爾族人的種族屠殺已經持續了六年，今天依然在繼續，法國國民議會確認了這一點，但是，我們的總統卻是依然故我，在他的訪華行程表中，沒有任何有關討論維吾爾族人問題的安排。法國的年輕一代向世界展示了一個人道的法國，而法國總統卻正在撕毀這一畫面，他給我的感覺是：維吾爾人正在遭受種族屠殺嗎？那又怎麼樣呢？這就是我的感覺！”