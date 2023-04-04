北約邀澤連斯基參加7月峰會 美國宣布再向烏克蘭提供26億美元軍事援助

北約/烏克蘭/美國/軍援

北約秘書長斯托爾滕貝格4日周二宣布，北約邀請烏克蘭總統澤連斯基參加7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會。美國周二宣布再向烏克蘭提供26億美元的軍事援助，包括愛國者防空導彈和彈藥。

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法新社報道，北約成員國外長會議周二在布魯塞爾舉行，烏克蘭外長庫列巴也參加了會議。斯托爾滕貝格在會議結束後表示，期待在 7月的維爾紐斯峰會上與澤連斯基會面。

澤連斯基受邀參加此次北約峰會，北約各國領導人將在峰會期間做出承諾，長期支持烏克蘭並拉近烏克蘭與北約的距離。

斯托爾滕貝格表示：“烏克蘭將會成為北約成員，但我們必須首先確保烏克蘭是一個主權完整和獨立的國家，因此我們必須幫助烏克蘭贏得與俄羅斯的戰爭。”

斯托爾滕貝格說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北約盟友已向烏克蘭提供了1500億美元的援助，其中包括650億美元的軍事援助。他表示，北約盟國將在維爾紐斯峰會上宣布對烏克蘭的“重大支持”決定。

另外，美國周二宣布再向烏克蘭提供26億美元的軍事援助，包括愛國者防空導彈和火炮彈藥。

烏克蘭總統澤連斯基立即向美國表示感謝，感謝美國對烏克蘭“堅定不移的支持”。澤連斯基在推特上發文表示， 烏克蘭急需彈藥、防空導彈和炮彈”。

美國國防部周二在一份新聞稿中指出，在對烏克蘭新一輪援助中，美國將向烏克蘭立即交付約5億美元的彈藥和裝備，美國將立即交付從其庫存中提取的5億美元軍備，未來還將花費超過20億美元購買彈藥、雷達等武器。

消息援引沒有透露姓名的官員稱，根據烏克蘭安全援助倡議提供的21億美元長期援助將為國家先進地對空導彈系統(NASAMS)購買導彈，以及雷達和其他武器。

最新的一攬子計畫結合了短期和長期援助，包括五角大樓庫存的各種彈藥和更多高科技武器的資金，包括反無人機火箭系統和空中監視雷達。