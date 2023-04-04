可反映勞動人口的報稅表將再減7萬 三丶四年間減22至37萬 料移民潮再持續1丶2年

香港/政治

香港移民潮顯然仍未結束，以致本地勞動人口亦持續下降。港府稅務局今年將發出240萬張個人報稅表，較去年減少7萬張，是連續三年下跌，數目亦是九年新低。但統計處反映的情況更嚴峻，數據顯示香港去年勞動人口減少高達9.4萬人，跌幅是近四十年有紀錄以來新高。學者預計，人口跌垮還會持續一丶兩年，呼籲港府積極挽留和吸引人才，而人力資源專家則建議港府延長退休年齡或握出其他釋放勞動力的政策。

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稅務局昨(3日)早公布，即日已發出合共65張公司和物業相關的報稅表，下月2日則會發出約 240萬張2022/23年度個別人士報稅表。後者是作為有收入人士填報薪俸收入丶物業租金收入和獨資業務利潤等個人入息以便當局徵收稅款之用，可以很大程度反映勞動人口的變化。

稅務局派發的個人報稅表多年來均呈上升之勢，但2019年反修例運動後，便連年減少，使派發個人報稅表的數目由2019/20年(即2019年4月至20年3月)報稅表的277萬張開始下跌，每年遞減15萬張，去年則略為放緩至減少7萬張，即三年合共減少37萬張。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，上述數字主要反映移民潮的影響，因為即使是市民失業，稅務局一般不會即時停發報稅表，故此數字反映香港人口仍然持續流失，但幅度已經放緩，加上港府推出吸引人才政策，跌勢在明年或後年將會告終。

而英文《南華早報》引用政府統計處數字指出，香港去年底的勞動人口只有377.6萬人，較前一年減少9.4萬人，按年跌幅為2.4%，是有紀錄以來最大跌幅。報道續稱，自2019年以來，香港四年間共流失逾22萬人。有關數字，較去年10月公布的兩年減少14萬人大幅增加。

香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝表示，人口下跌主要受移民潮和嬰兒潮一代近年踏入退休年齡影響，由於大部分打算移民的人已經離港，故此減幅放緩，但流失數字仍然高於過往，情況嚴峻，未知何時見底，將取決於香港經濟及整體社會環境。他又說，作為補救，港府不單要吸引外來人才，更需設法留住本地人才。

自特首李家超去年10月承認香港有人才流失，且多屬高技術的年輕人口後，港府便加強「搶人才」，但按此推出的高端人才通行證計畫，曝出一星期便批證予因編輯嬰兒基因而坐牢的賀建奎，被指是「盲搶」；又因透過計畫獲批的，逾七成是中國大陸人，被質疑是「溝淡」港人，為香港「換血」；而更多聲音則要求港府不單要吸引人才，更應留人才以「固本」。