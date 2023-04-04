法國多黨派議員呼籲馬克龍對北京干涉香港覬覦台灣不能坐視不理

法國總統馬克龍訪問中國

法國多個黨派議員在法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩訪華前夕發表聯署文章，呼籲法歐領導人向北京政權發出強硬信息。面對中國對香港的干涉和對台灣的覬覦，不能示弱不能沉默。

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在法國總統馬克龍4月5日與歐盟委員會主席馮德萊恩開啟中國行前夕，來自法國執政黨聯盟以及反對黨派的幾名參議員、法國國民議會議員以及前部長4月4日在法國『世界報』發表聯署文章，敦促歐洲領袖對北京政權粗暴干涉香港，以及覬覦台灣的野心“既不能示弱也不能保持沉默”。

他們在聯署文章中寫到：中國領導人習近平不斷重複要控制台灣並使其納入中華人民共和國領土的意圖越來越令人擔憂。軍艦和戰機頻繁侵擾，台灣海峽威脅倍增。北京甚至指責台灣民選總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫可能的會晤是雙重挑釁。

文章說，儘管中國一直認為時間在自己一邊，習近平的中國今天決定在所有領域加速歷史進程。香港三年來的遭遇凸顯中央帝國的擴張野心，中國政權無視香港回歸前與英國簽署的保證香港特殊地位五十年不變的承諾。

議員們認為，2019年以來，在北京當局不斷干預下，香港處境明顯變壞。當局把港版國安法強加於香港，今天，數千人被捕，眾多的審訊正在進行，數以萬計的害怕遭到迫害的港人被迫離開香港。

議員們表示，如果國際社會不行動起來，今天在香港發生的鎮壓有可能發生在明天的台灣，因此，必須揭露和譴責香港發生的侵犯人權的行徑，同時告訴北京，其在香港的行徑不可接受。

文章指出，如果歐洲人無視對香港的攻擊，習近平可能會得出結論，他就可以攻擊台灣而不必擔心受到制裁。

聲明說，現在不是顯示虛弱和保持沉默的時刻。馬克龍與馮德萊恩聯合訪中，應該是向北京當局傳達明確而強硬信息的一個機會。

既然國際貿易和經濟交流對中國的生存至關重要，西方必須在此基礎上向北京發出警告，申明其對台灣的不懈聲援。