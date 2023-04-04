澳洲祈顯義將為成終院非常任法官　國安法觸辭職後首次任命

香港/司法

澳洲高等法院前法官祈顯義（Patrick Keane）獲委為香港最高級的法院的海外非常任法官，後(6日)天起生效，任期3年，是《港區國安法》觸發終審法院非常任法官辭職潮後首位加入的法官。祈顯義接受當地傳媒訪問時反駁現時加入終院是被港府利用去裝飾之說，認為海外法官應把握機會作出貢獻而非「退場」；但當地有法律界人士認為，祈顯義對香港法制而言是資產，惜難以挽回國際對香港法律制度已然惡化的觀感。

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英國最高法院副院長賀知義勳爵(Patrick Hodge)是國安法2020年中生效後首位加入香港終審法院的海外非常任法官，但隨着西方國家和聯合國組織對國安法打壓人權的批評增多，英國要求停派法官出任終院法官的聲音日響，賀知義和英國最高法院院長韋彥德(Robert Reed)終於去年3月請辭，英國前法官何熙怡(Brenda Hale)則沒有續任。而澳洲籍法官施覺民(James Spigelman)更早於2020年9月辭任終院非常任法官，是首位因國安法辭職的法官。

現年70歲的祈顯義將是終院第十一名海外非常任法官，也是第四名來自澳洲的非常任法官，其餘來自英國和加拿大。根據法例，終審法院審判庭由五名法官組成，當中必須要有一名非常任的香港或海外法官，終院首席法官張舉能指出，祈顯義獲任命後，將提高處理終院工作的靈活性。

香港特首李家超1月接納司法人員推薦委員會就祈顯義的任命時表示，具聲望的海外法官成為終院法官，保障香港的獨立審判權，亦有助維持外界對香港司法制度的高度信心，並可保持香港與其他普通法適用地區的聯繫，相信海外法官將繼續是香港司法制度的獨特優勢。

立法會其後於3月通過任命，來自第一大建制政黨民建聯的周浩鼎議員批評，過往有個別海外法官透過辭職抹黑《港區國安法》；英國又有個別人士試國煽動海外法官「拉隊走人」，做法可恥。

不過，在法官辭職風波前，建制派和親京媒體不時發文批評香港法院的外籍法官，何君堯議員更質疑港府為何只用英澳紐等地法官，而不廣納與香港文化相近的新加坡丶馬來西亞，以至文萊和南非的法官。風波後，暫未聽見有關聲音。

任建峰：當香港法官是為以法治人作勝利巡遊

祈顯義早前接受澳洲《衛報》訪問時，反駁外界對他加入終院的批評，指他加入終院恐遭港府利用的說法是政治表態，並將終院視作政府的政治延伸分支，看法短視。他自言是經過慎重考慮後決定加入成功維護法治的終院，認為海外法官應把握機會作貢獻而非「退場」，更應避免因憂慮可能被要求做壞事而拒絕做好事。他又表示，他是以個人身份出任海外法官，故此，接納邀請前，沒有諮詢澳洲政府。

若港府欲以祈顯義為香港在國安法後的司法獨立「貼金」，曾在香港工作的澳洲人權律師Simon Henderson認為無效，他指出，香港的司法獨立已被中港政府的行為而受到不可逆轉的破壞，難以恢復在這方面的信心，而在當局以法律制度作武器去打壓包括律師在內的捍衛人權者之際，到港當海外非常任法官，為香港那不應被合法化的行為合法化的風險極大。而澳洲國立大學法律學院助理教授Stephen Thomson亦表示，祈顯義成就傑出，對香港法制是資產，但現實是國際社會對香港法律制度觀感持續惡化。

來自澳洲的祈顯義去年10月於當地高等法院退休，在此之前，他曾任澳洲聯邦法院首席大法官，亦曾任昆士蘭州法律政策專員。香港特首李家超形容他地位崇高丶聲譽卓着。

由香港移居澳洲的律師任建峰亦認為，出任終院非常任法官只是為專制政權的公信力「貼金」，聲稱明白有些法官以為自己可以為捍衛法治作出貢獻，但面對以法治國(rule by decree)的政權，但這最終只會成為日漸獨裁的政權的勝利巡遊。