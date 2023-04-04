特朗普否認34項偽造商業紀錄控罪

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因"封口費"遭刑事起訴的美國前總統特朗普，周二在紐約曼哈頓法院投案後被捕，並隨即出庭。特朗普否認34項偽造商業紀錄的重罪指控，並在沒有任何條件和司法審查措施的情況下離開紐約曼哈頓刑事法院。

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法新社消息，特朗普當地時間周二下午從曼哈頓區的特朗普大樓前往法院，76歲的特朗普穿着深藍色西裝系著紅色領帶，他在抵達後向在場人士揮手，沒有發表講話。法官只容許5名攝影師在庭上拍照，不批准攝錄。照片顯示，特朗普的律師坐在他的兩側。

特朗普上周遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事起訴的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星"暴風女丹尼爾斯"（Stormy Daniels），以換取她閉口不談2006年曾與特朗普有過一段婚外情。特朗普在庭上否認對他的34項指控。

特朗普在法院一共停留大約2小時後離開。他早前坐車前往法院時在社交網站貼文，表示正前往法院，稱"出庭有種超現實感覺"，"他們就要逮捕我。不能相信此事發生在美國。"

特朗普的車隊從中央公園附近出發，沿途都有警察嚴密戒護，上頭還有直升機盤旋，驅車10公里的路程抵達曼哈頓法院。

特朗普將角逐2024年總統大選共和黨提名，且目前聲勢領先，本案堪稱選前一大轉折點。

根據安排，特朗普將會返回佛羅里達州的海湖莊園，並在當地晚上發表講話。