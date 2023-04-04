習近平要求全黨學習習近平思想

中國政治

2023年3月21日，在莫斯科克里姆林宮，中國國家主席習近平在俄中領袖會談前等待，其左手是陪同訪問的中共常委蔡奇，他還有中辦主任的身份，蔡奇還是中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組組長。

讓許多觀察人士多少有點費解的是，習近平親自出馬號召大家學習習近平思想。準確地說，是號召大家學習“習近平新時代中國特色社會主義思想”。

廣告 繼續瀏覽後續

3月30日，習近平主持召開中共政治局會議決定，從4月開始，“在全黨自上而下分兩批開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育”。”

4月3日，造勢開始了，新華社發出長文“心鑄魂向復興---寫在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育”

為什麼要學習習思想？該文稱，它是“贏得勝利的思想密碼”，黨的十八大以來創立的習近平新時代中國特色社會主義思想，“指引中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程”。

讀完全文，習近平思想的核心內容是什麼，它的思想價值在哪裡？仍然讓人茫然不解，但文章點明：習思想是一種“中國化時代化的馬克思主義”。

文章引用的習近平的一段話很形象：“中國共產黨為什麼能，中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行，是中國化時代化的馬克思主義行”。

有網友評論，“明白了吧，中國化時代化的馬克思主義行，就是說習近平思想行，習近平行!”

習近平在二十大打破黨規自我接班續任總書記時道路並不平坦，“現在，第三任元年開始了，習近平要讓人們心服口服，只有他才行，只有他才能領導中國復興，因為他有習近平思想”。

4月3日，習近平在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作大會發表重要講話。

他在講話中要求全國縣處級以上領導幹部學習“新時代中國特色社會主義思想”，習近平講話時省掉了“習近平”三個字。

他首先解釋“全黨深入開展學習貫徹新時代中國特色社會主義思想主題教育，”就是要“增強‘四個意識’、堅定‘四個自信’、做到‘兩個維護’。

接下來習近平說，“要全面學習領會新時代中國特色社會主義思想，全面系統掌握這一思想的基本觀點、科學體系，把握好這一思想的世界觀、方法論，運用好貫穿其中的立場觀點方法……”

他還說要“把新時代中國特色社會主義思想轉化為堅定理想、錘鍊黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，使全黨始終保持統一的思想。”

大會最後，由中共常委蔡奇總結，原來蔡奇現在有了另外一個官位：中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組組長。

蔡奇把話說得更露骨，習近平思想一字不漏，“堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，教育引導廣大黨員、幹部更加深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

蔡奇講話如同中紀委書記李希不久前在中紀委講話一樣，講了半天，重點就是後面那幾個字，各級領導幹部們記住“兩個確立”“兩個維護”，就是好好效忠習近平。

蔡奇做北京市委書記時主要有兩點頗受詬病，一是清除“低端人口”令人駭然；二是拚命吹捧習近平，用詞肉麻得無以復加。現在成了常委，還名正言順當上了中央學習習近平思想小組組長。

4月3日，『習近平著作選讀』第一卷、第二卷也在全國出版發行。像文革時代發行毛選四卷一樣。新華社相關報道的意思，大約是說這兩卷書是習思想的彙總，而習近平本人是習思想的“集大成者”：“習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心，是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。”

不一而足。