芬蘭加入北約各國表示歡迎 拜登："我們比以往更加團結"

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北歐國家芬蘭4月4日周二正式加入北約組織成為第31個會員國，歐美各國領導人紛紛對芬蘭的加入表示歡迎，稱這是"歷史性的一天"；美國總統拜登表示："今天，我們比以往任何時候都更加團結"。各國呼籲土耳其及匈牙利儘快批准瑞典加入北約。

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法新社消息，芬蘭周二結束了30多年的軍事不結盟政策，成為北約第31個成員國，芬蘭加入北約對俄羅斯無疑是個沉重打擊。芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在布魯塞爾的北約總部將入會文件交給美國國務卿布林肯，正式完成了入會程序。芬蘭加入北約這個世界最大安全聯盟後，使得北約國家與俄國邊界接壤長度倍增，這代表歐洲安全版圖的重大改變。

北約各成員國領導人紛紛對芬蘭加入表示熱烈歡迎的同時，也對入侵烏克蘭的俄羅斯發出強烈的信號。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稱讚這是象徵"新時代"的開始。他指出："我國歷史上軍事不結盟的時代已經結束。新時代開始了。"他並表示，希望鄰國瑞典也能很快加入北約，因為"瑞典如果沒有入會，芬蘭的入會就不算完成"。

美國總統拜登表示，他很驕傲地迎接芬蘭加入西方的軍事聯盟。拜登在一份聲明中稱：“當普京對烏克蘭人民發動殘酷的侵略戰爭之時，他認為這樣可以分裂歐洲和北約。普京錯了。今天我們比以往任何時候都更加團結。”

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，正是普京發動烏克蘭戰爭弄巧成拙，促成芬蘭加入北約的"歷史性"成果。他並宣告，瑞典也會很快加入北約。他說，這個與俄羅斯擁有1300公里長邊界的北歐國家“現在很安全”。斯托爾滕貝格表示，“北約各盟國加在一起代表了50%世界軍事力量 。因此，只要我們團結一致就不會發生針對北約盟國的軍事攻擊。”

法國總統馬克龍也在推特上寫道：歡迎芬蘭加入北約！

烏克蘭總統澤連斯基則表示“誠摯的祝賀”，他並讚揚在面臨俄羅斯入侵之際，北約是對此地區安全的唯一有效保證。澤連斯基在推特上寫道："我們預計在維爾紐斯舉行的北約峰會將使烏克蘭更接近我們的歐洲-大西洋目標。”

德國總理朔爾茨對芬蘭加入北約表示歡迎，並支持瑞典加入北約的努力。朔爾茨發推文稱，芬蘭成為北約成員國是個好消息，也促進了跨大西洋安全。一個強大的盟友正在加入我們的聯盟。(我們）仍在等待瑞典的加入，我們將對此全力支持！”

英國首相蘇納克在祝賀芬蘭的同時，呼籲北約儘快讓瑞典入會。

瑞典外長比爾斯特倫（Tobias Billstroem）向媒體表示，瑞典希望能在7月北約在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會時成為會員。他強調："這是對瑞典最至關重要的大事。土耳其和匈牙利兩國國會都沒有理由再拖延。"