蔡英文會見麥卡錫 CNN認為北京將做謹慎回應

蔡英文過境美國

台灣總統蔡英文5日將會晤美國國會眾議院議長麥卡錫，北京揚言“堅決回擊”。分析認為，由於此刻適逢中國積極修補外交、台灣總統大選將至、前總統馬英九正訪問中國，北京應會比去年時任議長佩洛西訪台時做出較為謹慎的回應。

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美國有線電視新聞網（CNN）的分析指出，蔡英文與麥卡錫會晤的地點在美國加州而非台北，這一安排較不會刺激北京，且中國正面臨外交上的棘手時刻，台灣又將在明年1月舉行總統大選，過往北京的大動作通常會讓外界認為立場親中的國民黨流失更多選票，因此北京可能不會採取與去年8月佩洛西訪台時的類似反應，而會選擇謹慎行事，或至少設法避免緊張局勢進一步升級。

CNN引述華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，上述因素“給中國帶來不要過度反應的壓力，因為任何過度反應只會讓中國離全世界越來越遠”。

孫韻說，“每當台灣做出任何中國不喜歡的事情，中國都會以軍事脅迫作為回應”，但在當前情況下，“他們必須考慮反應過度的後果”。

蔡英文出訪之際，法國總統馬克龍和歐盟執委會主席馮德萊恩也將在5日抵達中國訪問，孫韻表示習近平應不會想讓對台軍事威嚇破壞這次與歐洲領袖的重要會面。

在不到6個月前，習近平和美國總統拜登在印尼巴厘島面對面長談3小時，為冰凍已久的美中關係注入一絲暖意，北京對蔡英文會晤麥卡錫的激烈回應也可能導致中美關係進一步惡化。英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生指出，較為不公開和不激烈的回應“意味北京也不希望與美國的緊張關係升級到可能失控的程度”。他說：“美中關係的重整雖非主要任務，但緩和緊張局勢也並非完全不可能做到。”