麥卡錫確認見蔡英文，北京市民怎麼看？

美國眾議院議長凱文·麥卡錫4月3日確認，將在5日與訪問危地馬拉後過境美國的台灣總統蔡英文在加州會面。中國警告麥卡錫不要會見蔡英文，“重複過去的災難性錯誤”，稱這“無助於地區和平與穩定”。4日星期二，一些北京市民對台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫的會面通過路透社發表了看法。點擊以下內文視頻了解詳情。

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01:14 北京居民Cora KE接受路透社採訪。 © Reuters

24歲的北京居民Jeremy Zhang是一名中介代理，他對路透社表示：“（蔡英文）去美國主要是因為她最近可能失去了太多的邦交國，所以她想去那裡鞏固一下他們與美國的關係。可能是為了保住剩下的邦交國吧，但我覺得沒什麼用。畢竟中國經濟發展了，每個國家都希望經濟上有所發展。而且現在很明顯能看到，美國無法一家獨大了。經濟上大家還是實現共同富裕吧。台灣的邦交國肯定早晚都得拿掉，她只是想再為自己努力一下。也就這個了。回來唯一的制裁（中國可以施加的制裁）應該就是經濟制裁了，還是和平統一吧”。

30歲的北京居民Cora KE是一名信息技術專家，她對路透社表示：“我不支持台灣有關領導人會見美國領導人，因為我認為台灣是中國的一部分，那麼所有領導人處理國際事務必須有一個唯一的對話窗口。所以，如果只是台灣省內的領導人單獨會見美國的有關領導人，這是與大中國地區合一的理念相衝突的，我不支持”。