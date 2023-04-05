中國再次單方面委沈斌為上海主教 被指「挑戰」中梵協議

香港/天主教

已懸空十年的上海教區正權主教一職，昨(4日)晨由現任中國天主教主教團主席沈斌接任。但梵蒂岡表示，是從媒體上得知沈斌已獲任命。天主教媒體《亞洲新聞》表示，這是中國第二次違反中梵主教任命臨時協議的單方面任命，形容這是在挑戰中梵協議。而新接任的沈斌則在就職儀式上表示，將堅持天主教中國化方向。

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據上海教區光啟社報道，沈斌的就職儀式昨在上海教區徐家彙教堂舉行，由天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀沈斌的任命書，而天主教愛國會主席丶北京教區主教李山則在儀式上致辭。汕斌在200人見證下接任，稱會繼續弘揚上海教會「愛國愛教」的傳統，在貫徹黨的指示方面，堅持獨立自主自辦原則，堅持天主教「中國化」方向。

教廷表示，「幾天前」才獲中方告知上述決定，並且是從媒體得知沈斌已獲正式任命。發言人布魯尼（Matteo Bruni）說，教廷對此事的看法，目前無可奉告。

但《亞洲新聞》發自羅馬丶以《上海新任主教沈斌；“單方面”任命，挑戰中梵協議》為題的報道稱，沈斌主教的任命書來自不受教廷承認的中國主教團，而沈是該主教團的主席。「就職禮顯示（官方的）中國愛國會不同意梵蒂岡的選擇」。報道又引述分析人士稱，繼馬達欽之後，梵蒂岡希望邢文之主教領導上海教區，但未獲中方首肯。

翻查公開資料，邢文之在2005年被前上海主教金魯賢任命為輔理主教，後更兼任上海佘山修院院長，被視為接任主教的熱門人選，但在 2012年，即金逝世前一年被迫向教廷辭去輔理主教一職。

在此之前，中國在去年11月自行任命彭衛照為江西教區輔理主教，梵蒂岡就此發表聲明，對任命表達驚訝和遺憾，認為中國此舉違反雙方簽訂的主教任命協議，希望類似情況不會再發生。中梵在2018年簽署主教任命臨時協議，2020年首度延長後，去年再延長多兩年。協議訂明，新任中國主教的選擇，應由教廷和北京當局共同決定。

現年53歲的沈斌，在江蘇出生，於中國天主教神哲學院畢業，2009年成為海門教區主教，當時獲得教廷及中國官方認可；同年當選中國天主教愛國會副主席。去年8月，沈斌擔任中國天主教主教團主席，上月晉身全國政協常委。