中國駐歐盟大使稱中俄關係無上限只是修辭而已

俄羅斯侵烏戰爭

2022年1月4日，在中國北京，外交部軍控司司長傅聰出席了一個關於核軍控的新聞發布會。傅聰現在是中國駐歐盟大使。

北京是否開始轉變立場？中國駐歐盟總部布魯塞爾大使傅聰對紐約時報說，中國沒有站在俄羅斯一邊，中俄友誼無上限的說法只是一個修辭手段。中國政府不承認俄羅斯對烏克蘭領土包括克里米亞的吞併。

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法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩5日起開始對中國為期三日的訪問，歐盟領袖此行的一個重要目的就是說服中國不要軍事援助俄羅斯。紐約時報的記者在歐洲外交使團出發前往中國之前對中國駐歐盟大使進行了長達一小時的採訪。

根據紐時報道，傅聰在採訪中表示，外界誤解了中國與俄羅斯的關係，他暗示中俄的關係可能並不像他們的領導人曾經在聲明中所宣稱的那樣“無上限。”

去年二月4日，在俄羅斯侵烏戰爭開始前二十天，俄羅斯總統普京訪問北京，並與中國國家主席習近平發表聯合聲明，強調兩國合作“無上限”，外界輿論當時直指中俄變成了“軸心國”，意圖改變國際秩序。

中國外交部發言人2月24日再次強調習近平的意圖：“中俄合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限。”

那時起外界一直有一個疑問，習近平是否對三周後的俄羅斯侵烏知情？普京是否告知習近平俄軍將要進入烏克蘭“清除納粹”的決定？

傅聰大使對紐約時報表示，中國在戰爭中沒有站在俄羅斯一邊，有些人故意曲解中俄關係。他補充說，所謂"'無上限'隻不過是說說而已"。

傅聰說，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也沒有承認其吞併烏克蘭領土的努力，包括克里米亞和頓巴斯。

北京一直沒有譴責過俄羅斯侵烏，中國國家主席習近平第三次連任國家主席後不久，第一站出訪選擇前往俄羅斯。習近平在俄羅斯的表現讓歐美期望中國說服俄羅斯停止戰爭的政治家們幻想破滅。

但是，4月5日開始訪問中國的馬克龍總統在北京發表聲明稱，考慮到中國與俄羅斯的緊密關係，中國能為烏克蘭實現和平起到“重大作用”。

北約秘書長斯托爾滕貝格周三警告：如果中國決定向俄羅斯提供致命武器，北京將犯下“歷史性錯誤”。

烏克蘭總統澤連斯基也一直希望習近平能夠在制止俄羅斯侵略戰爭中發揮作用，他希望與習近平通話，並邀請習近平來訪，但是北京方面一直沒有明確反應。

就習近平尚未致電澤連斯基，傅聰解釋，“還沒有打電話並不重要，習近平先生非常忙，而且兩國之間有頻繁的低級別的接觸。”

傅聰說："我知道人們專註於總統通話，習近平主席沒有與澤倫斯基通話，並不意味着中國在烏克蘭問題上站在俄羅斯一邊。"