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法新社報道，北約4月5日周三指，中國與俄羅斯“擴大結盟”及其中國對俄羅斯提供經濟支持，使莫斯科得以抵消受到西方制裁的後果。北約秘書長斯托爾滕貝格重申：“北約正在密切關注中國的所作所為，向俄羅斯提供任何致命援助都將是一個具有嚴重後果的重大錯誤。”

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法新社以"北約對中俄擴大結盟感到擔憂"為題報道，北約周三邀日本、韓國、澳洲、新西蘭4個亞太國家出席外長會議，中國與俄羅斯的親密關係是討論焦點。北約秘書長斯托爾滕貝格周三在北約外長會議後表示：“我們(在會上）討論了中國與俄羅斯日益結盟、中國對俄羅斯經濟的支持以及中俄兩國在印太地區加強聯合軍事活動的問題。”

他表示 ，“所有這一切都非常令人擔憂”。

斯托爾滕貝格宣布，已經邀請印太地區四個夥伴國家的領導人參加7月在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會。

北約秘書長重申：“我們正在密切關注中國的所作所為，向俄羅斯提供任何致命援助都將是一個具有嚴重後果的重大錯誤。”

斯托爾滕貝格沒有具體說明這些“嚴重後果”是什麼。 他強調，中國一直拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，北京並與莫斯科締結了“無上限”夥伴關係協議。

他強調說，由於俄羅斯受到經濟制裁，所以與中國的貿易對俄羅斯來說變得至關重要”，而對莫斯科的制裁正是防止其不斷經援戰爭努力。

斯托爾滕貝格表示，“中國雖然不是敵對國家，但在2022年6月的馬德里峰會上，北約成員國認為，中國日益咄咄逼人的行為對各國的利益、安全和價值觀都構成了挑戰”。這使得我們有必要加強與日本、韓國、澳大利亞和新西蘭的夥伴關係。他說，“北京和莫斯科反對基於規則的國際秩序，這時候，我們作為北約盟友和合作夥伴繼續基於同樣的價值觀團結一致就顯得尤為重要”。

歐盟對外事務高級代表博雷利也出席北約與亞太4國外長會議，在法國總統馬克龍訪華之後，博雷利下周將出訪中國。他在會前表示，歐盟尋求與中國"建設性的交往"，但也期待中國在全球扮演正面、具建設性的角色，特別是在俄烏戰爭上。