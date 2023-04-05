日本駐華領事會見被中國拘留的日本人

日中/政治

在日本外相林芳正訪華期間，林芳正多次對中國方面拘留日本製藥巨頭安斯泰來製藥的一名50多歲的高管提出抗議，並要求中國方面允許日本駐華領事會見這一高管，據悉，日本駐華使館工作人員已於4月4日對該高管實施了領事會見。日本駐華使館會見該高管的領事表示：該高管在健康上沒有問題。

廣告 繼續瀏覽後續

而在4月4日的日本眾議院全體會議上，岸田首相在談及該高管被中方拘留一事時表示：我們對中國方面強烈要求早日釋放該日本人並實行領事會見。他還指出：在與被拘留的日本人家屬及相關者聯繫等方面，我們正在提供儘可能的支援。

在談及對華外交時岸田首相指出：我們會堅持我們所必須堅持的，並努力構建建設性的、穩定的日中關係。

4月5日，日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，一名政府官員會見了這名高官，並說他沒有健康上問題，強調日本政府正在“要求早日釋放”。

松野表示：“關於領事接見的詳細內容和今後的預測，由於事件的性質，在這裡不便回答。但是通過向本人的確認，他說他在健康沒有什麼特別的問題。”

松野表明：領事接見是在4日下午由日本駐華大使館的工作人員所進行的，並強調“我們將繼續強烈要求中方儘快釋放這位日本人。”

中國外交部發言人曾表示，這名高管“涉嫌從事間諜活動”，並因涉嫌違反刑法和反間諜法正在接受調查。但截至上周末，該高管被指控的細節仍不明朗。