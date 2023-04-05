波蘭將在北約峰會上為烏克蘭尋求安全保障

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波蘭總統杜達在與訪問華沙的烏克蘭總統澤連斯基聯合舉行的新聞發布會上表示，波蘭將在今夏於維爾紐斯舉行的北約峰會上，要求為烏克蘭提供額外的安全保障。美軍擴建在波蘭軍事基地以強化維護北約東翼安全。

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北約已邀請澤連斯基參加今年7月在立陶宛舉行的北約峰會。柏林總統杜達周三與來訪的澤連斯基會晤後表示，波蘭正努力爭取在7月的北約峰會上，為烏克蘭提供額外安全保障，這將會加強烏克蘭的軍事力量。柏林總統重申堅定支持烏克蘭加入北約。杜達並表示，波蘭目前已經向烏克蘭提供8架米格-29戰機，並準備再交付6架，杜達稱，未來準備將波蘭整個"米格"戰機機隊，即30架米格戰機送到烏克蘭。他表示相信烏克蘭將取得勝利。

杜達並表示，波蘭已經向烏克蘭提供了大約300輛坦克，其中包括14輛豹2A4坦克，以及許多其他軍事設備。

澤連斯基則是重申烏克蘭希望加入北約的堅定願望。在談到烏克蘭當地局勢，澤連斯基強調，“(俄羅斯）還沒有控制”巴赫穆特市。

另據報道，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）周三出席為美軍擴建位於波蘭西部波維茲（Powidz）的軍事基地剪裁儀式，並說兩國的軍事綜合設施將加強波蘭和北約整個東翼的安全。

布拉查克在波維茲基地為一個新的設備儲存設施揭幕。據官員稱，新建的裝備儲存和維護中心（LTESM-C）能容納數千件軍事裝備，包括坦克和技術支援車輛，以及步兵戰車和火砲系統。

有了這些新設施，抵達波蘭執行支援任務的盟軍部隊將在幾天而不是幾周內就能獲得必要裝備。

布拉查克說："與美國的戰略夥伴關係，以及波蘭在北約盟友間的積極參與角色，都是我們國土安全的重要支柱。今天，我們將啟動另一項投資，以加強波蘭和北約整個東翼的安全，這個基地是威懾侵略者的方式，也是北約團結的一種表現。"