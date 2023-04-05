港元走資再現 銀行結餘將跌穿700億 不足一年少八成

香港/貨幣

隨着美元加息而香港銀行未有跟隨，港美息差擴闊，刺激套息交易活動，資金流出令港元彙價走弱，觸及7.85港元兌1美元的弱方兌換保證，金融管理局在紐約時間周一交易時段承接71.04億港元沽盤，令香港銀行體系總結餘在明(6日)早降至699.15億港元(下同，折算約 89億美元)，較這一輪美元加息潮開始時的三千多億元結餘水平暴跌79.5%。

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金管局注資後，港元兌美元曾轉強至7.8466，截至今日中午報7.8490。而受結餘影響的港元拆息，昨天則個別發展，除隔夜息微升至1.19976厘外，其他大部分拆息均告跌。香港今天是公眾假期，未有最新拆息。

今次是金管局年內第三度入市接錢，對上一次是今年2月中，三次合共接錢261.95億。若以美國去年開始加息以致金管局由去年5月開始「沽美元丶接港元」計算，金管局共接錢44次，涉款 2682.77億元，令銀行結餘較金管局開始接錢時的3375.91億元結餘大跌近八成，亦即不足一年間，港銀體繫結餘只餘開始時的20.5%。若與香港銀行結餘在2021年1月4日的最高峰時的4617億元相比，明天的結餘更是大跌近八成半。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，香港銀行體系結餘自去年11月跌穿千億元後，港彙觸及7.85弱方兌換保證的次數已經不算太頻密，預計港彙短期內不會多次觸及7.85弱方兌換保證，而港銀體繫結餘亦將以較慢方式下降，加上美國聯儲局停止加息後，港息會慢慢追上美息，令套戥交易減少，屆時港銀體系結餘跌幅便會“見底”，預料“底線”為約540億元水平，將是2018年美國加息潮以來的低位。但她補充，美國加息步伐的風向變化很大，而港元短暫需求很大，令香港拆息抽升速度加快。

股評人胡孟青在報章撰文指，當結餘跌至某水平，港元拆息必然向上，問題是哪個水平的結餘會觸發拆息向上，這便衍生金管局認為哪個才是動用1.2萬億元票據去減緩加息速度的合理結餘水平。她參考對上一次的低位問道：“可能是500億元？”

根據金管局數據，港銀體系結餘在2021年達致高峰前，於2019年的大部分時間，結餘大多處於500多億元水平，有分析師稱，現時只是快將“打回原形”。

翻查紀錄，美國對衝基金經理巴斯（Kyle Bass）在2019年中當香港銀行結餘水平跌至500億元左右時曾發公開信稱，缺少結餘作緩衝，香港聯繫彙率存在重大隱憂。但當時已有分析師指出，金管局在金融海嘯後發行外彙票據從銀行體系抽走過萬億港元，有需要時可以透過回購或是減少發行將資金重新注入銀行體系內。

為抑制通脹，美國聯儲局自去年3月以來連續加息九次，當前利率已升至2007年9月以來最高水平；歐洲丶英國等貨幣當局也跟隨美國貨幣緊縮政策。