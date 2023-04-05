無國界記者呼籲釋放編程隨想   貝女士前往北京會見律師遭遣返

中國/人權

中國著名博主編程隨想（真名阮曉寰）上個月被判處七年監禁之後引發輿論強烈反響，總部設在巴黎的無國界記者組織4月4日發表聲明呼籲中國當局釋放阮曉寰。

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無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，“阮曉寰不僅協助同胞獲取審查制度的資訊，更揭露中共的貪腐等舞弊行為，他應受到英雄式的歡迎，如今卻反遭當局嚴厲迫害。我們呼籲國際社會增加對中國政府所施加壓力，迫使其釋放阮曉寰及所有其他被中國拘禁的記者和新聞自由捍衛人士”。

另據來自網絡的消息，編程隨想的妻子貝女士日前到北京準備與尚寶軍律師會合，但卻被8名警察攔截，之後，上海信訪辦官員到北京把貝女士帶回上海，送回家中。

當局對貝女士的跟蹤以及百般阻撓，足以顯示他們擔心人權律師介入，害怕國際社會知道這又一起標誌性的人權迫害案。

阮曉寰本人對一審判決不服提出上訴，家屬委託北京莫少平律師事務所代理辯護，但當局卻指定兩名律師提供法律援助，在家屬的拒絕的背景下遲遲不予解除。

編程隨想案件二審 結果應該在下個月出台。

“編程隨想”從2009年開始在網絡發表博文，總共超過七百多篇，最初發表的主要是網路安全的技術建議。一段時間後，他開始翻譯外國新聞、彙編資料，並製作調查性和政治性內容。2016年他在Github上發表中國共產黨高階黨員的關係網絡和隱藏財產，揭露政權內部的高度腐敗。