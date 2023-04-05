蔡英文會見麥卡錫 華府智庫稱美中台都刻意保持低調

蔡英文過境美國

外訪過境美國的中華民國總統蔡英文5日在洛杉磯與國會眾院議長麥卡錫會面，寫下此類會面首次在美國本土舉行的歷史。美、中、台三方都在精心算計，努力確保蔡英文與麥卡錫會面，獲得應有的關注，卻不致引發新危機。

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華府智庫“新美國安全中心”(Centre for a New American Security)高級研究員史托克斯(Jacob Stokes)指出，“台北、華府及北京顯然都在某種程度上，謹慎掂量蔡總統過境的實質意義和形象”。美台已採取措施，減少此行對中國的挑釁，包括在加州舉行“蔡麥會”，而非華府或台灣。國務院已與蔡英文團隊協商，她的紐約行保持低調，加州行程也有類似討論。

路透引述華府智庫指出，“蔡麥會”勢必引起北京強烈反應，但可能不會重演去年8月前眾院議長佩洛西訪台後中國在台海進行大規模軍演和發射導彈那樣緊張的場面。

分析人士指出，中國不激烈反應，也有強烈動機。北京為改善與歐洲的緊張關係，本周將接待法國總統馬克龍和歐盟執行委員會主席馮德萊恩到訪。中國國家主席習近平試圖將自己塑造成烏克蘭和平締造者，歐洲高級官員來訪，可能會緩和北京反應，“若北京在台灣周邊舉行更多軍事演習，會讓歐洲人對習近平產生負面觀感”。

台灣國民黨籍前總統馬英九尚未結束對中國大陸的訪問，中國放眼台灣2024年總統大選，高調歡迎馬英九訪問，時間恰逢蔡英文過境美國，北京也不想讓馬英九難堪。前白宮國安會台灣中國事務主任簡以榮(Ivan Kanapathy)表示，北京希望透過馬英九訪中，讓台灣人相信，與中國關係更緊密將帶來繁榮穩定，“總的來說，這代表對‘蔡麥會’進一步的報復可能會相對溫和”。